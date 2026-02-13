  • İSTANBUL
Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar
Selma Savcı

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Zaman zaman hepimizin yaşadığı bel ağrılarıyla ilgili not edilmesi gereken bilgilere göz atalım.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Dünya genelindeki bel ağrısı vakalarının ?’ından fazlasının fıtık kaynaklı olmadığı, asıl sorumlunun hatalı hareketler ve kas dengesizliği olduğu açıklandı.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Dünya nüfusunun yaklaşık ?'inin hayatının bir döneminde karşılaştığı bel ağrıları hakkında ezber bozan veriler paylaşıldı. Toplumda her bel ağrısının doğrudan "bel fıtığı" (disk hernis) ile ilişkilendirilmesinin büyük bir tıbbi yanılgı olduğu, ağrıların asıl kaynağının mekanik disfonksiyonlar olduğu saptandı.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Yapılan son klinik araştırmalar, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların yalnızca %3 ila %5’inde cerrahi müdahale gerektiren gerçek bir fıtık tablosuna rastlandığını ortaya koydu.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Geriye kalan vakaların tamamına yakınında ise kas spazmları, eklem kilitlenmeleri ve duruş bozukluklarından kaynaklanan "mekanik ağrı" teşhisi konuldu. Uzmanlar, cerrahi müdahale yerine hareket odaklı rehabilitasyonun iyileşmede kritik rol oynadığını vurguladı.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki ağrı uzmanları, radyolojik bulguların her zaman klinik tabloyla örtüşmediğini belirtti. Omurga sağlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Sean Mackey, bel fıtığı olarak adlandırılan disk taşmalarının, hiçbir ağrısı olmayan sağlıklı bireylerin 0'unda bile görülebileceğine dikkat çekti.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Mackey, ağrının kaynağını sadece görüntülemeye dayandırmanın yanlış tedavi yöntemlerine yol açtığını ifade etti.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, mekanik bel ağrılarında yatak istirahatinin iyileşme sürecini geciktirdiğini kanıtladı. Araştırma sonuçları, kronik ağrı yönetiminde fiziksel aktivitenin ilaç tedavisinden daha etkin olduğunu gösterdi.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Waterloo Üniversitesi'nden biyomekanik uzmanı Prof. Dr. Stuart McGill, omurga stabilitesinin önemine değindi. McGill, bel ağrılarının büyük bir kısmının "omurganın yanlış kullanım stratejileri" nedeniyle tetiklendiğini belirtti. Uzman, omurga çevresindeki kasların (core bölgesi) doğru koordinasyonla çalıştırılmasının, fıtık sanılan pek çok ağrıyı tamamen ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Uzmanlar, mekanik ağrılardan korunmak için şu yöntemlerin altını çizdi: Aktif Yaşam: Uzun süreli oturma eylemlerine ara verilmesi.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Ergonomi: Çalışma ortamının omurga kavisini destekleyecek şekilde düzenlenmesi. Bilinçli Egzersiz: Omurgaya binen yükü azaltmak için karın ve sırt kaslarının güçlendirilmesi.

Bu uyarıları not etmelisiniz... Bel ağrılarıyla ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

Bel bölgesindeki her sızının operasyon gerektirmediği, aksine doğru hareket stratejileriyle ağrısız bir yaşamın mümkün olduğu bir kez daha bilimsel olarak tescillendi.

Yorumlar

Yorumlar

ziyaretçi

Ben zaten kendi kendime keşfetmiştim her gün 50 mekik fazlası yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
