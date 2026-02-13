  • İSTANBUL
Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

Oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu ATV'de yayınlana Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde ilginç anlara sahne oldu...

#1
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

Türk televizyonların en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

#2
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

Birbirinden zorlu sorularla izleyenleri ekran başına kilitleyen programın son bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

#3
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

Büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacıların güçlü performansıyla Milyoner'de nefes kesen anlar yaşanırken bu hafta yarışmaya katılan 26 yaşındaki Zeynep Hindistan, ilk soruda yaşadığı ilginç anlarla adından söz ettirdi.

#4
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

Yarışmaya hızlı bir başlangıç yapan Zeynep Hanım'ın karşısına çıkan "Türkiye’de, üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?" sorusu yarışmacıyı oldukça heyecanlandırdı.

#5
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

"A- Akıllı cep telefonu", "B- Tablet bilgisayar", "C- Kablosuz kulaklık" ve "D- Numaralı gözlük" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı bir süre düşündü.

#6
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI Yanıt vermekte zorlanan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi.

#7
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

Seyircilerin yüzde 95'i "D- Numaralı gözlük" yanıtını verdi.

#8
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

Seyircilere güvenen yarışmacı D şıkkının son kararı olduğunu söyledi ve doğru yanıtı verdi.

#9
Foto - Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!

Seyircilerin ipten aldığı yarışmacı, yarışmanın devamında ikinci baraj olan 50 bin TL'ye kadar ulaşmayı da başardı./ kaynak:haber7

