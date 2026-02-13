Milyoner'de şaşırtan anlar: Joker hakkını kullandığı soru şok etti!
Oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu ATV'de yayınlana Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde ilginç anlara sahne oldu...
Türk televizyonların en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Birbirinden zorlu sorularla izleyenleri ekran başına kilitleyen programın son bölümünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.
Büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacıların güçlü performansıyla Milyoner'de nefes kesen anlar yaşanırken bu hafta yarışmaya katılan 26 yaşındaki Zeynep Hindistan, ilk soruda yaşadığı ilginç anlarla adından söz ettirdi.
Yarışmaya hızlı bir başlangıç yapan Zeynep Hanım'ın karşısına çıkan "Türkiye’de, üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?" sorusu yarışmacıyı oldukça heyecanlandırdı.
"A- Akıllı cep telefonu", "B- Tablet bilgisayar", "C- Kablosuz kulaklık" ve "D- Numaralı gözlük" seçenekleri arasında kararsız kalan yarışmacı bir süre düşündü.
İLK SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI Yanıt vermekte zorlanan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi.
Seyircilerin yüzde 95'i "D- Numaralı gözlük" yanıtını verdi.
Seyircilere güvenen yarışmacı D şıkkının son kararı olduğunu söyledi ve doğru yanıtı verdi.
Seyircilerin ipten aldığı yarışmacı, yarışmanın devamında ikinci baraj olan 50 bin TL'ye kadar ulaşmayı da başardı./ kaynak:haber7
