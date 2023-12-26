Yıllardır uğraşıyor ücretsiz dağıtıyor

Türkiye’nin çok zengin bir iklimi olduğunu söyleyen Bakay, “Bu ülkemizde ki değerler yıllarca belirli güçler tarafından talan edilmiş ve yok edilmiş. Bize onun yerine kısırlaştırılmış, genetiğiyle oynanmış tohumları bize dayatmışlardır. Bu dayatmanın karşılığında da hem kimyasal ilaçlar satarak hem kimyasal gübreler satarak hem toprağımızı bozarak hem de tohumlarımızı bozarak bizim sağlığımızla oynadılar. Sağlığımızla da oynandığında bizim hastalık edindiğimiz bu nedenlere bağlı edindiğimiz hastalıklara karşı da ilaçlar satarak bizi sömürmüşler. Biz her alanda yapılan bu sömürüye karşı milli bir uyanış, insani bir uyanış sergileme adına yapmaktayız. Geçen sene biz bu dağıtımda 87 kilogram tohumu 5 bin kişiye ulaştırdık. Bu sene şuan ki süreçte de 125 kilogram tohumu elden ve kargo ile bu gönderdiğimiz kişiler sadece kargo ücretini ödemek kaydıyla 12 bin civarı kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde paketleme işlemini yapmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.