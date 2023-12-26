Yıllardır uğraşıyor ücretsiz dağıtıyor

Birlik ve Dayanışma Bahçeleri Grubu adı verilen gönüllü üreticilerin yer aldığı platform ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Mustafa Bakay, “Yaklaşık 6 -7 yıldır bu işe gönül verdim. Bu ata tohumlarını çoğaltıp ücretsiz bir şekilde yurt genelinde Birlik ve Dayanışma Bahçeleri grubu üyesi olarak 25 kişilik çekirdek kadroyla 11 ilde fiili olarak yapmaktayız. Bütün üye arkadaşlar çekirdek kadroda olmak kaydıyla Türkiye’yi il il, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş bu ürünlerimizi derleyip, toplayıp çoğaltıyoruz. Çoğaltma aşamasında ki teknik bütün özellikleri, ilaçlama da doğal ilaçlama da, doğal gübre kullanımında, toprak hazırlığında, yetiştirme aşamasında edindiğimiz tecrübeleri üyelerimizle paylaşıyoruz. Onlara bu aşamada da üretmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Türkiye’de ben bu işe gönüllüyüm, ben üreteyim, ülkeme ve ülkemin insanlarına, dünyadaki insanlara benimde bir parça katkım olsun düşüncesine sahip olan değerli insanlara ulaştırıyoruz. Onlarında bizim gibi üretip bu tohumları ücretsiz bir şekilde yurt genelinde dağıtılmasında bize katkıda bulunmasını sağlıyoruz” dedi.