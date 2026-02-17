Yıldız Tilbe'den 'helal olsun' dedirten hareket
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Gazze'ye yönelik hassasiyeti takdir topluyor. Ramazan ayı öncesi Tilbe aldığı kararla yine gönülleri fethetti.
Gazze'ye yaptığı yardımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kurdurduğu iki ayrı çadır kentin ardından Ramazan'da binlerce Filistinli aileye sıcak bir iftar sofrası kuracak.
Tilbe, 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrasının ücretini Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne teslim etti.
Öte yandan Yıldız Tilbe, Gazze'ye 2 çadır kent için 300 bin dolarlık yardım yapmış, bağışıyla yapılacak olan çadır kentin inşasına başlanmıştı.
