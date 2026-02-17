  • İSTANBUL
Yıldız Tilbe'den 'helal olsun' dedirten hareket
Yıldız Tilbe'den 'helal olsun' dedirten hareket

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Gazze'ye yönelik hassasiyeti takdir topluyor. Ramazan ayı öncesi Tilbe aldığı kararla yine gönülleri fethetti.

1
#1
Foto - Yıldız Tilbe'den 'helal olsun' dedirten hareket

Gazze'ye yaptığı yardımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kurdurduğu iki ayrı çadır kentin ardından Ramazan'da binlerce Filistinli aileye sıcak bir iftar sofrası kuracak.

#2
Foto - Yıldız Tilbe'den 'helal olsun' dedirten hareket

Tilbe, 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrasının ücretini Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne teslim etti.

#3
Foto - Yıldız Tilbe'den 'helal olsun' dedirten hareket

Öte yandan Yıldız Tilbe, Gazze'ye 2 çadır kent için 300 bin dolarlık yardım yapmış, bağışıyla yapılacak olan çadır kentin inşasına başlanmıştı.

