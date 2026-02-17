Hükümetten emekliyi rahatlatacak dev adım! Müjde gibi hazırlık başladı, maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanabilir

Geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emekliler için hükümet, "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Hane bazlı gelir incelemesiyle asgari bir eşik belirlenerek geliri düşük kalan emeklilere devlet tarafından nakdi destek sağlanması planlanıyor. Prim adaletsizliğini de koruyacak olan bu yeni modelle, hem "ne kadar prim o kadar maaş" ilkesi sarsılmayacak hem de ihtiyacı olan emeklinin alım gücü doğrudan devlet eliyle yükseltilecek.