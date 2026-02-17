Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

Yeni sanayi bölgeleri sadece üretimi artırma ve ekonomiyi canlandırma hedefiyle sınırlı kalmadı. Bu bölgeler, Türkiye'de kuzeyden güneye uzanan bir endüstri kuşağı ortaya çıkacak. Bu ise önemli değişikliklere ve dönüşüme neden olacak. Mega endüstri bölgelerinin faaliyete geçmesiyle 1960'lardan beri devam eden Orta Anadolu'dan Batı'ya iç göç engellenecek. Böylece nüfusun Marmara ve Ege bölgelerinde yığılmasının önüne geçilecek.