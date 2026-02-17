Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamalarla tanıtımı yapılan Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı hayata geçiyor. 13 ilde toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni sanayi yatırım alanı oluşturulmasına ilişkin master plan, 16 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Anadolu'nun ortasında, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan 16 yeni endüstri bölgesi kuruluyor. Mevcut organize sanayi bölgelerinin (OSB) 16 katı büyüklüğündeki bu yeni bölgeler, mevcut planlı alan büyüklüğüne, yüzde 37 oranında ilave getiriyor. Bakan Kacır, "Master planın ilk fazında Samsun-Mersin hattında toplam 59 bin hektar büyüklüğünde yatırım alanı oluşturduk" dedi.