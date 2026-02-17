  • İSTANBUL
Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

Türkiye'nin sanayi haritasını kökten değiştirecek Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı devreye girdi. 13 ilde 59 bin hektara kurulacak 16 yeni mega endüstri bölgesi OSB'lerden 16 kat daha büyük.

#1
Foto - Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamalarla tanıtımı yapılan Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı hayata geçiyor. 13 ilde toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni sanayi yatırım alanı oluşturulmasına ilişkin master plan, 16 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Anadolu'nun ortasında, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan 16 yeni endüstri bölgesi kuruluyor. Mevcut organize sanayi bölgelerinin (OSB) 16 katı büyüklüğündeki bu yeni bölgeler, mevcut planlı alan büyüklüğüne, yüzde 37 oranında ilave getiriyor. Bakan Kacır, "Master planın ilk fazında Samsun-Mersin hattında toplam 59 bin hektar büyüklüğünde yatırım alanı oluşturduk" dedi.

#2
Foto - Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

Yeni sanayi bölgeleri sadece üretimi artırma ve ekonomiyi canlandırma hedefiyle sınırlı kalmadı. Bu bölgeler, Türkiye'de kuzeyden güneye uzanan bir endüstri kuşağı ortaya çıkacak. Bu ise önemli değişikliklere ve dönüşüme neden olacak. Mega endüstri bölgelerinin faaliyete geçmesiyle 1960'lardan beri devam eden Orta Anadolu'dan Batı'ya iç göç engellenecek. Böylece nüfusun Marmara ve Ege bölgelerinde yığılmasının önüne geçilecek.

#3
Foto - Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

Halihazırda Türkiye'nin sanayi yükünü ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi çekiyor. Marmara Bölgesi'nde 54'ü küçük sanayi sitesi olmak üzere 8 bin 906 endüstri tesisi var. 86 milyona yaklaşan Türkiye nüfusunun 4'te 1'i de bu bölgede yaşıyor. Sanayi üretiminin iç bölgelere kaymasıyla, deniz ve su kaynaklarından sanayi tesisleri uzaklaştırılacak, Marmara kirlilik ve müsilaj gibi tehlikelerden korunacak. Milli parklar ve koruma bölgelerinden sanayi tesisleri uzaklaştırılacak.

#4
Foto - Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

Kacır'ın açıkladığı 16 bölgeye ilişkin yerler de belli oldu. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Niğde'de ve Karaman'da iki ayrı bölgede yer alacak mega endüstriyel alanlar, toplamda 13 şehre yayılacak. Buna göre mega endüstri bölgelerinin kurulacağı yerler ve yaklaşık büyüklükleri şöyle oldu:

#5
Foto - Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

Aksaray: 4.620 ha Amasya: 263 ha Ankara: 1.519 ha Eskişehir: 3.406 ha Hassa (Hatay): 7.121 ha Karaman Doğu: 7.357 ha Karaman Kuzey: 626 ha Kastamonu: 724 ha Kayseri 1.387 ha Kırşehir: 1.076 ha

#6
Foto - Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

Konya: 1.304 ha Konya Ereğli: 17.200 ha Nevşehir: 2.260 ha Bor (Niğde) Güney: 5.013 ha Bor (Niğde) Kuzey: 2.535 ha Yozgat: 2.608 ha

#7
Foto - Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti

