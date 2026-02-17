İki ilde 7 yıl boyunca harıl harıl petrol arandı! Bulunamayınca yeni karar alındı
Şırnak ve Siirt'te 7 yıla yakın bir zamandır yapılan petrol çalışmalarından olumlu sonuç çıkmadı. İki kentteki yer alan sahayla ilgili yeni karar alındı.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 09.02.2026 tarihli kararları ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bölgedeki petrol arama faaliyetleri için iki ayrı ruhsat süre uzatımı aldı.
İlk uzatım, 7996 sayılı karar ile AR/TPO/K/M49-b pafta numaralı ve 61.103 hektar yüzölçümündeki sahayı kapsıyor. Bu ruhsat Siirt, Şırnak ve Van illerini içeriyor. İkinci uzatım ise 7997 sayılı karar ile AR/TPO/K/M49-c1, c2 pafta numaralı ve 30.628 hektar yüzölçümündeki sahada geçerli olup Siirt ve Şırnak illerini kapsıyor.
Her iki ruhsat da 12.01.2019 tarihinde verilmiş olup, mücbir sebep kapsamında uzatılmış süreleri 12.01.2026 tarihinde sona erecekti. TPAO, 24.10.2025 tarihinde her iki ruhsat için de süre uzatımı talebinde bulunmuştu.
Bakanlık, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yaptığı değerlendirme sonucunda, toplam 91.731 hektarlık bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla her iki ruhsatın süresinin 12.01.2026 tarihinden 12.01.2028 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
