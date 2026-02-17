Türkiye korkusu, Yunanistan’ın gözünü fena kararttı! 8 dev İHA’yı bir çırpıda getirecekler
Yunanistan, Belharra fırkateynlerinin operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla Avusturya merkezli Schiebel firmasından 8 adet CAMCOPTER S-100 tipi döner kanatlı İHA tedarik etmek için 44 milyon euroluk imzayı attı. 6 saat havada kalabilen ve 220 kilometre hıza ulaşabilen bu sistemler, Yunan donanmasının deniz üzerindeki gözetleme ve keşif yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. 2025’te onaylanan projenin teslimatlarıyla birlikte, Ege ve Doğu Akdeniz’deki insansız hava aracı rekabetine yeni bir boyut eklenmiş olacak.