Dünya
6
Yeniakit Publisher
Türkiye korkusu, Yunanistan’ın gözünü fena kararttı! 8 dev İHA’yı bir çırpıda getirecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye korkusu, Yunanistan’ın gözünü fena kararttı! 8 dev İHA’yı bir çırpıda getirecekler

Yunanistan, Belharra fırkateynlerinin operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla Avusturya merkezli Schiebel firmasından 8 adet CAMCOPTER S-100 tipi döner kanatlı İHA tedarik etmek için 44 milyon euroluk imzayı attı. 6 saat havada kalabilen ve 220 kilometre hıza ulaşabilen bu sistemler, Yunan donanmasının deniz üzerindeki gözetleme ve keşif yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. 2025’te onaylanan projenin teslimatlarıyla birlikte, Ege ve Doğu Akdeniz’deki insansız hava aracı rekabetine yeni bir boyut eklenmiş olacak.

Foto - Türkiye korkusu, Yunanistan’ın gözünü fena kararttı! 8 dev İHA’yı bir çırpıda getirecekler

Yunanistan Savunma Tedarikleri ve Yatırımları Genel Müdürlüğü (GDDIA) Direktörü Tümgeneral İoannis Buras, Avusturyalı Schiebel firmasına ait CAMCOPTER S-100 sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmeyi imzaladı. Defence Review GR tarafından yapılan habere göre 44 milyon euro tutarındaki sözleşme kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri, toplam 4 sistem teslim alacak.

Foto - Türkiye korkusu, Yunanistan’ın gözünü fena kararttı! 8 dev İHA’yı bir çırpıda getirecekler

Sistemlerden her biri ise 2 adet S-100 hava aracından oluşmakta. Böylece inşa ve teslim süreci devam eden 4 adet FDI HN (Belharra) fırkateyninin İHA/VTOL kabiliyetinin de tamamlanması hedefleniyor. Pakette ayrıca İHA’lara ait elektro-optik sensörler, yer kontrol istasyonları, simülatör ve destek hizmetleri yer alacak.

Foto - Türkiye korkusu, Yunanistan’ın gözünü fena kararttı! 8 dev İHA’yı bir çırpıda getirecekler

Yunanistan Savunma Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen insansız hava aracı tedarik programı kapsamında Avusturya merkezli Schiebel Aircraft GmbH firması CAMCOPTER S-100 sistemlerinin geçici yüklenicisi olarak seçildiği bilgisi, 2025 yılının Mayıs ayında açıklanmıştı. O dönem yaklaşık 41 milyon euro değerine sahip olduğu açıklanan proje, 27 Haziran 2024’te Yunan Parlamentosu’nun Daimi Savunma ve Silahlanma Programları Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Foto - Türkiye korkusu, Yunanistan’ın gözünü fena kararttı! 8 dev İHA’yı bir çırpıda getirecekler

CAMCOPTER S-100, insanlı helikopterlerin daha yüksek risk altında olabileceği olumsuz hava koşullarında çalışabilmektedir. Maksimum 200 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan CAMCPOTER S-100, 6 saat havada kalabilmektedir. Boş ağırlığı 110 kg olan İHA, harici yakıt depoları ile 10 saatin üzerinde havada kalabilmektedir. Sistemin veri bağlantı menzili ise 50, 100 veya 200 kilometre (27, 54 veya 108 deniz mili) olarak sunulmaktadır.

Foto - Türkiye korkusu, Yunanistan’ın gözünü fena kararttı! 8 dev İHA’yı bir çırpıda getirecekler

Saatte 220 kilometre hıza çıkabilen İHA’nın maksimum çalışma irtifası ise 5.500 metredir. 55 beygir gücüne sahip Diamond motorla çalışabilen CAMCOPTER, çeşitli yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır.

