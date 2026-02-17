Herkes bir işe yaramaz diye atıyordu: Tek başına ülkenin yüzde 67 elektriğini karşılayacak

Çin’de yapılan ve dünya enerji piyasalarını sarsacak bir araştırmaya göre, elektrikli araçlardan çıkan "ömrünü tamamlamış" bataryalar, ülkenin enerji depolama ihtiyacının yüzde 67'sini tek başına karşılayabilir. Araç performansı için yetersiz görülen bu pillerin, sabit enerji şebekelerinde devasa bir "güç bankası" olarak kullanılabileceği ve maliyetleri yüzde 2,5 oranında düşüreceği kanıtlandı. 2050 yılına kadar 2 trilyon watt’lık bir kapasiteye ulaşması beklenen bu geri dönüşüm hamlesi, yenilenebilir enerjinin depolanmasındaki en büyük engel olan kesinti sorununu tarihe gömebilir.