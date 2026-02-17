  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes bir işe yaramaz diye atıyordu: Tek başına ülkenin yüzde 67 elektriğini karşılayacak LGBT’yi övenler işte şimdi hapı yuttu! Feleklerini şaşırtacak karar uygulamaya giriyor Kahvaltı masasında zehir var: Uzmanlardan sakın tüketmeyin uyarısı! İki ilde 7 yıl boyunca harıl harıl petrol arandı! Bulunamayınca yeni karar alındı Türkiye haritasında köklü değişiklik! Plan devreye girdi, 13 il detayı dikkat çekti Tiryakiler ahlar-vahlar edecek! Sigaraya okkalı mı okkalı zam Türkiye korkusu, Yunanistan’ın gözünü fena kararttı! 8 dev İHA’yı bir çırpıda getirecekler ABD'de bir saldırı şoku daha: 1 ölü,3 yaralı Suudi Arabistan'a beklenmedik Kaan uyarısı: Hangi ihtiyacınızı karşılamıyoruz da gidip Türkiye'den uçak alıyorsunuz Trafik lambalarına beyaz ışık da eklenecek! İşte anlamı
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Herkes bir işe yaramaz diye atıyordu: Tek başına ülkenin yüzde 67 elektriğini karşılayacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkes bir işe yaramaz diye atıyordu: Tek başına ülkenin yüzde 67 elektriğini karşılayacak

Çin’de yapılan ve dünya enerji piyasalarını sarsacak bir araştırmaya göre, elektrikli araçlardan çıkan "ömrünü tamamlamış" bataryalar, ülkenin enerji depolama ihtiyacının yüzde 67'sini tek başına karşılayabilir. Araç performansı için yetersiz görülen bu pillerin, sabit enerji şebekelerinde devasa bir "güç bankası" olarak kullanılabileceği ve maliyetleri yüzde 2,5 oranında düşüreceği kanıtlandı. 2050 yılına kadar 2 trilyon watt’lık bir kapasiteye ulaşması beklenen bu geri dönüşüm hamlesi, yenilenebilir enerjinin depolanmasındaki en büyük engel olan kesinti sorununu tarihe gömebilir.

#1
Foto - Herkes bir işe yaramaz diye atıyordu: Tek başına ülkenin yüzde 67 elektriğini karşılayacak

Yıllardır çöp sahalarına gönderilen o atıklar, meğer enerji krizini kökten çözecek anahtarmış! Son yapılan araştırmalar, o maddenin yüzde 67 verimle elektriğe dönüştüğünü kanıtladı.

#2
Foto - Herkes bir işe yaramaz diye atıyordu: Tek başına ülkenin yüzde 67 elektriğini karşılayacak

Çin, olası bir enerji krizine karşı çözümünü elektrikli araç hurdalıklarında buldu.

#3
Foto - Herkes bir işe yaramaz diye atıyordu: Tek başına ülkenin yüzde 67 elektriğini karşılayacak

Tsinghua Üniversitesi'nin liderliğinde Cell Reports Sustainability dergisinde yayınlanan çarpıcı bir araştırmaya göre, araçlar için "ömrünü tamamlamış" sayılan bataryalar, 2050 yılına kadar ülkenin enerji depolama ihtiyacının yüzde 67'sini tek başına karşılayabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
Gündem

Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifad..
Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, BAE ziyaretini neden erteledi..
Film değil gerçek! Genç çift, 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendi
Dünya

Film değil gerçek! Genç çift, 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendi

Bir çift, 19 yıllık birlikteliklerinin ardından kendilerini bebekken terk eden ve her ikisinin de adı aynı olan annelerini bulmaya çalışırke..
Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"
Dünya

Almanya ve İngiltere'den Avrupa'ya savaş uyarısı: "Rusya NATO'ya hazırlanıyor!"

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, kaleme aldıkları ortak mektupta dünyayı sarsac..
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararını Türkiye o..
O ülke tamamen Euro'ya geçiyor!
Ekonomi

O ülke tamamen Euro'ya geçiyor!

İsveç, NATO üyeliğinin ardından kronu bırakıp euroya geçişi yeniden gündeme aldı. Hükümet analiz hazırlığında; iş dünyası ve bazı siyasetçil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23