ABD'de bir saldırı şoku daha: 1 ölü,3 yaralı
ABD'de Maryland eyaletindeki bir AVM yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
ABD ülkenin Rhode Island eyaletindeki bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının şokunu atlatmaya çalışırken, bu kez Maryland eyaletinden silahlı saldırı haberi geldi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Mondawmin Alışveriş Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.
Liberty Heights Caddesi'nin 2400 numaralı bloğunda meydana gelen olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bildirildi.
SİLAHLI SALDIRIDA ŞÜPHELİ DAHİL 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ ABD’nin Rhode Island eyaletinde oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda şüpheli dahil 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ciddi şekilde yaralanmıştı.
Polis, kendini öldürdüğü değerlendiren saldırganın Roberta Esposito adını da kullanan 57 yaşındaki Robert Dorgan olduğunu açıklamıştı./ kaynak: haber7
