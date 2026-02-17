  • İSTANBUL
SON DAKİKA
ABD'de bir saldırı şoku daha: 1 ölü,3 yaralı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'de bir saldırı şoku daha: 1 ölü,3 yaralı

ABD'de Maryland eyaletindeki bir AVM yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

#1
Foto - ABD'de bir saldırı şoku daha: 1 ölü,3 yaralı

ABD ülkenin Rhode Island eyaletindeki bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının şokunu atlatmaya çalışırken, bu kez Maryland eyaletinden silahlı saldırı haberi geldi.

#2
Foto - ABD'de bir saldırı şoku daha: 1 ölü,3 yaralı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mondawmin Alışveriş Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 4 kişi vuruldu. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

#3
Foto - ABD'de bir saldırı şoku daha: 1 ölü,3 yaralı

Liberty Heights Caddesi'nin 2400 numaralı bloğunda meydana gelen olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bildirildi.

#4
Foto - ABD'de bir saldırı şoku daha: 1 ölü,3 yaralı

SİLAHLI SALDIRIDA ŞÜPHELİ DAHİL 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ ABD’nin Rhode Island eyaletinde oynanan bir liselerarası buz hokeyi maçı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda şüpheli dahil 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ciddi şekilde yaralanmıştı.

#5
Foto - ABD'de bir saldırı şoku daha: 1 ölü,3 yaralı

Polis, kendini öldürdüğü değerlendiren saldırganın Roberta Esposito adını da kullanan 57 yaşındaki Robert Dorgan olduğunu açıklamıştı./ kaynak: haber7

