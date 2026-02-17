  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Tiryakiler ahlar-vahlar edecek! Sigaraya okkalı mı okkalı zam
Giriş Tarihi:

Tiryakiler ahlar-vahlar edecek! Sigaraya okkalı mı okkalı zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın duyurusuyla, bir sigara grubunun fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere dev bir zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte söz konusu grubun en ucuz sigarası 100 TL’ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL seviyesine ulaştı. Kıyılmış tütün ürünlerinin de etkilendiği zam dalgası sonrası tiryakiler sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, diğer grupların da benzer bir artışa gidip gitmeyeceği merak konusu.

Bir sigara grubuna zam geldi. Söz konusu gelişmeyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigaraya ilk zam geldi, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni fiyat listesinde yer alan bilgilere göre; grubun en ucuz sigarasının fiyatı 100 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL oldu. Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerinde de artışa gidildi.

Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL'ye çıktı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

