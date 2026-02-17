Tiryakiler ahlar-vahlar edecek! Sigaraya okkalı mı okkalı zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın duyurusuyla, bir sigara grubunun fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere dev bir zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte söz konusu grubun en ucuz sigarası 100 TL’ye yükselirken, en pahalı sigara ise 115 TL seviyesine ulaştı. Kıyılmış tütün ürünlerinin de etkilendiği zam dalgası sonrası tiryakiler sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, diğer grupların da benzer bir artışa gidip gitmeyeceği merak konusu.