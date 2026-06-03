Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Skolyozun, omurganın yana doğru eğrilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle ortaya çıkan üç boyutlu bir omurga deformitesi olduğunu ileten Medicana Sivas Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Serdar Yurtcu "Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde görülen skolyoz vakalarının önemli bir kısmında başlangıç döneminde ağrı görülmez. Bu nedenle hastalık çoğu zaman tesadüfen fark edilir ya da rutin kontroller sırasında ortaya çıkar. Aileler çoğu zaman çocuklarının duruşunda oluşan küçük değişiklikleri basit bir postür bozukluğu olarak değerlendirebiliyor. Ancak omuz seviyelerinde eşitsizlik, bir kürek kemiğinin diğerine göre daha belirgin görünmesi, bel kıvrımlarında asimetri, kalçanın bir tarafa doğru kaymış gibi durması veya kıyafetlerin vücutta simetrik durmaması skolyozun ilk belirtileri olabilir" dedi.