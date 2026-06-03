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Sağlık
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Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir
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Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir çağrılarına kulak vermelisiniz...

#1
Foto - Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Uzmanı, özellikle 10-16 yaş aralığındaki çocuklarda omuz ve sırt bölgesinde görülen asimetrilerin, skolyozun ilk belirtisi olabileceğini belirtti.

#2
Foto - Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda sık görülen skolyoz hastalığında erken tanı büyük önem taşıyor. Omurgada meydana gelen eğriliklerin çoğu zaman ağrıya neden olmadan ilerleyebiliyor. Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Serdar Yurtcu, ebeveynlerin basit gözlemlerle hastalığın erken belirtilerini fark edebileceğini söyledi.

#3
Foto - Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Skolyozun, omurganın yana doğru eğrilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle ortaya çıkan üç boyutlu bir omurga deformitesi olduğunu ileten Medicana Sivas Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Serdar Yurtcu "Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde görülen skolyoz vakalarının önemli bir kısmında başlangıç döneminde ağrı görülmez. Bu nedenle hastalık çoğu zaman tesadüfen fark edilir ya da rutin kontroller sırasında ortaya çıkar. Aileler çoğu zaman çocuklarının duruşunda oluşan küçük değişiklikleri basit bir postür bozukluğu olarak değerlendirebiliyor. Ancak omuz seviyelerinde eşitsizlik, bir kürek kemiğinin diğerine göre daha belirgin görünmesi, bel kıvrımlarında asimetri, kalçanın bir tarafa doğru kaymış gibi durması veya kıyafetlerin vücutta simetrik durmaması skolyozun ilk belirtileri olabilir" dedi.

#4
Foto - Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Skolyozun her yaşta görülebileceğini ancak özellikle hızlı büyümenin yaşandığı ergenlik döneminde daha sık ortaya çıktığını belirten Yurtcu, "10 ile 16 yaş arasındaki dönem skolyoz açısından en kritik süreçtir. Özellikle kız çocuklarında daha sık görülmekte ve eğriliğin ilerleme riski daha yüksek olabilmektedir. Ailede skolyoz öyküsünün bulunması, hızlı boy uzaması ve kemik gelişiminin henüz tamamlanmamış olması risk faktörleri arasında yer alır. Bu nedenle ilkokul sonu ve ortaokul çağındaki çocukların düzenli olarak postür değerlendirmesinden geçirilmesi büyük önem taşır" diye konuştu.

#5
Foto - Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Skolyoz farkındalığında ailelerin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Uzm. Dr. Serdar Yurtcu, evde uygulanabilecek basit bir gözlem yönteminden bahsederek "Adam Öne Eğilme Testi olarak bilinen yöntemle çocuk ayakta dururken öne doğru eğilir ve ebeveyn sırt bölgesini arkadan gözlemler. Sırtın bir tarafında kabarıklık, kaburga çıkıntısı veya belirgin asimetri görülmesi durumunda uzman değerlendirmesi gerekir. Ancak bu test yalnızca farkındalık amacı taşır. Kesin tanı; fizik muayene, gerekli durumlarda radyolojik görüntüleme ve omurga eğriliğinin ölçülmesiyle konulur" dedi.

#6
Foto - Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Toplumda skolyoz tedavisinin yalnızca korse veya ameliyattan ibaret olduğu yönünde yanlış bir algı bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Serdar Yurtcu, günümüzde bilimsel temellere dayanan birçok konservatif tedavi seçeneğinin bulunduğunu ifade ederek "Skolyoz tedavisinde amaç hastanın yaşına, eğriliğin derecesine ve ilerleme riskine göre kişiye özel bir plan oluşturmaktır. Cerrahi ve korse uygulamalarının yanı sıra son yıllarda skolyoza özgü fizyoterapi egzersizleri önemli bir yer edinmiştir. Bu egzersizler genel duruş çalışmalarından farklı olarak omurgadaki üç boyutlu deformiteyi hedef alır" dedi.

#7
Foto - Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Skolyoza özgü egzersiz yaklaşımlarının başında gelen Schroth metodunun dünya genelinde yaygın olarak kullanıldığını belirten Yurtcu, yöntemin temel amacını şöyle anlattı: "Schroth yöntemi; üç boyutlu postür düzeltme, özel solunum teknikleri, omurga farkındalığının artırılması ve kas dengesinin yeniden sağlanmasına yönelik bilimsel bir egzersiz yaklaşımıdır. Özellikle hafif ve orta dereceli skolyozlarda uygun hasta grubunda uygulandığında eğriliğin ilerleme riskinin azaltılmasına, postürün iyileştirilmesine, solunum kapasitesinin desteklenmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayabilmektedir."

#8
Foto - Kalçanın bir tarafa doğru kayması... Gören aynı yorumu yapıyor ama duruştaki küçük bir fark, skolyozun habercisi olabilir

Medicana Sivas Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Serdar Yurtcu, özellikle büyüme çağındaki çocukların duruş değişikliklerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Çocukların omuzlarında, sırtlarında veya bel bölgelerinde fark edilen küçük bir asimetri bile önemsenmelidir. Erken fark edilen skolyoz, gelecekte oluşabilecek ciddi omurga problemlerinin önüne geçilmesinde önemli bir fırsat sunar. Bu nedenle aileler şüpheli bir durumla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesine başvurmalıdır" dedi.

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