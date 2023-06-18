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Sağlık
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Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

2023-06-18 19:07:46
Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

Sağlıklı bir meyve olarak bilinen yeşil eriği tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunyor.

#1
Foto - Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

Yaz ayları erik tüketimi artar ancak dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı tüketimler, sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

#2
Foto - Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

Yeşil erik çıktığı zaman, yaz aylarının geldiğini de kavramış oluruz. Yaz ayları demek, yeşil erik zamanı demektir çünkü.

#3
Foto - Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

7'den 70'e herkes yeşil erik sever ve yaz aylarında da sıklıkla tüketir.

#4
Foto - Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

Ayrıca yeşil erik, faydalarıyla da dikkati çekiyor.

#5
Foto - Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

Yeşil erik yüksek A, C, K vitamini içeriyor. Vücuda enerji ve kuvvet veren yeşil erik birçok hastalıkla mücadele ediyor.

#6
Foto - Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

Kalorisi de düşük olan yeşil erik, yeşil erik sağlıklı beslenenlerin de favorisi oluyor. Ancak eriği yerken yapılan ufak bir hata oldukça zararlı olabiliyor.

#7
Foto - Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

Bu zararlarına dikkat etmek, olası sağlık sorunlarının da önüne geçer.

#8
Foto - Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

Peki, erik tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen, ancak yeşil eriğin tuz ile tüketiminden mutlaka kaçınılması gerektiği uyarısında bulunarak, “Zira yüksek tuz alımı vücutta ödeme neden olabiliyor. Kalp, böbrek ve kemik sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca mide rahatsızlığı olan kişilerde aç iken yüksek miktarlarda tüketilen yeşil erik gaz oluşumuna da yol açabiliyor” diyor.

#9
Foto - Yeşil eriği sakın böyle tüketmeyin

-Erik çeşitleri- Yeşil Kırmızı Mor Kuru

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