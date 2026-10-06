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Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, İtalya'ya 3-1 yenildi. İtalyan basını maça ilişkin benzer ifadeler kullanırken, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da gündem oldu.

#1
Foto - Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, İtalya'ya 3-1 yenildi. İtalyan basını maça ilişkin benzer ifadeler kullanırken, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da gündem oldu.

#2
Foto - Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Karşılaşmanın ardından İtalyan basını mücadeleyi değerlendirirken İtalya'nın attığı 3 gol ön plana çıkarıldı.

#3
Foto - Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

La Gazzetta della Sport'taki maç haberinde, “Evet, işte farklı bir İtalya! Türkiye karşısında hat-trick yaparak (3 gol) grup ikinciliğine daha da yaklaştı. Scamacca ilk yarıyı güçlü bir voleyle açtı. Montella'nın milli takımı ikinci yarıda Aral Şimşir'in golüyle eşitliği sağladı, ardından Calafiori'nin kafa vuruşu ve Pio Esposito'nun yakın mesafeden attığı golle İtalya galibiyeti perçinledi. Ve Fransa'nın Belçika karşısındaki zaferi, Azzurri için büyük bir hediye oldu.” denildi.

#4
Foto - Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Tuttosport'taki haberde maçın ardından, “İtalya, Türkiye karşısında hat-trick yaptı! Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito, Montella'yı mağlup etti.” ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Corriere dello Sport da golleri öne çıkararak maçı, “İtalya Milli Takımı, Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito'nun golleriyle galip geldi; Mancini'nin ekibi Fransa'nın ardından grupta ikinci sıraya yerleşti. Montella'nın Türkiye'sine karşı İtalya'nın performansı Bursa'daki kadar etkileyici olmasa da yine de etkiliydi. Scamacca ilk yarıda gol perdesini açtı ve Aral Şimsir'in beraberlik golünden kısa bir süre sonra Calafiori golünü kaydetti, Pio Esposito da maçın sonlarına doğru üçüncü golü attı.” şeklinde okuyucularına aktardı.

#6
Foto - Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Sportsmediaset, A Milli Takım'ın deplasmanda İtalya'ya mağlup olduğu maçı, “İtalya şimdi gücünü gösteriyor. Türkiye'yi bir kez daha yendikten sonra, Mancini taktiği işe yarıyor. İtalya, Milletler Ligi'nin 4. haftasında Türkiye'yi 3-1 yenerek , Belçika'nın Fransa'ya 4-1 mağlup olması sayesinde A Ligi 1. Grup'ta ikinci sıraya yükseldi. Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito'nun golleri Mancini'ye bir galibiyet daha kazandırdı ve Montella'yı puansız bıraktı. Türkiye Milli Takım teknik direktörün pozisyonu artık gerçekten tehlikede.” şeklinde gördü.

#7
Foto - Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Tuttomercato maçla ilgili haberinde, “İtalya hat-trick yaptı ve Mancini yerini garantiledi. İtalya, Türkiye'yi 3-1 yendikten sonra bu uzun milli takım arasını mümkün olan en iyi şekilde sonlandırıyor: İki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet.” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Haberde ayrıca, “Öte yandan kriz içindeki Türkiye, Vincenzo Montella'nın rolünü sorgulamaya başladı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler'in yokluğunda, İtalyan teknik direktörün yönettiği milli takım oldukça hareketli bir hücumla karşılık vermeye çalıştı ve Aral Şimsir'in golüyle geçici bir beraberlik yakaladı ancak ardından üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı." denildi.

#9
Foto - Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

İtalyan haber ajansı ANSA ise maçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı, “İtalya, Bologna'da Türkiye'yi 3-1 yenerek milli takım maçlarını yüksek bir notla tamamladı. Mancini'nin evindeki ilk galibiyetiyle Azzurri artık grupta ikinci sırada. Milletler Ligi'nin ilk turunda Mancini, eski kadronun bir kısmını zihinsel olarak toparlamak, aynı zamanda milli takımı yeniden inşa etmek ve rotasyonları genişletmek için yeni bir jenerasyonu geliştirmek ve test etmek açısından faydalı olduğunu gösterdi. İtalya maçı kazandı ve Montella'yı zor durumda bıraktı. Montella, Bologna'ya cezalı Arda Güler, Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu olmadan gelmişti.”

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