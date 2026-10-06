Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

Sportsmediaset, A Milli Takım'ın deplasmanda İtalya'ya mağlup olduğu maçı, “İtalya şimdi gücünü gösteriyor. Türkiye'yi bir kez daha yendikten sonra, Mancini taktiği işe yarıyor. İtalya, Milletler Ligi'nin 4. haftasında Türkiye'yi 3-1 yenerek , Belçika'nın Fransa'ya 4-1 mağlup olması sayesinde A Ligi 1. Grup'ta ikinci sıraya yükseldi. Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito'nun golleri Mancini'ye bir galibiyet daha kazandırdı ve Montella'yı puansız bıraktı. Türkiye Milli Takım teknik direktörün pozisyonu artık gerçekten tehlikede.” şeklinde gördü.