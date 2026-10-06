Türkiye için çok ciddi bir mesele artık bu konu! Montella ile nereye kadar gidilecek?

İtalyan haber ajansı ANSA ise maçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı, “İtalya, Bologna'da Türkiye'yi 3-1 yenerek milli takım maçlarını yüksek bir notla tamamladı. Mancini'nin evindeki ilk galibiyetiyle Azzurri artık grupta ikinci sırada. Milletler Ligi'nin ilk turunda Mancini, eski kadronun bir kısmını zihinsel olarak toparlamak, aynı zamanda milli takımı yeniden inşa etmek ve rotasyonları genişletmek için yeni bir jenerasyonu geliştirmek ve test etmek açısından faydalı olduğunu gösterdi. İtalya maçı kazandı ve Montella'yı zor durumda bıraktı. Montella, Bologna'ya cezalı Arda Güler, Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu olmadan gelmişti.”