Flaş gelişmeyi duyurdular artık: 'Kötü'de istikrar budur: Kaybedeceğimizi biliyoruz

İşin vahim tarafı, kötü sonuçlara alıştık ve alıştırıldık. İleride herhangi bir rakibe karşı galibiyet aldığımızda inanılmaz bir övgü ortamı oluşabilir! Çünkü bizim normalimiz artık bu değil... Fotospor'a göre; Ayrıca aldığımız bazı yenilgiler sonrasında bile "mücadele gücü" gibi kavramlar övülebiliyor.