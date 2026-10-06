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Yeniakit Publisher
Flaş gelişmeyi duyurdular artık: 'Kötü'de istikrar budur: Kaybedeceğimizi biliyoruz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Flaş gelişmeyi duyurdular artık: 'Kötü'de istikrar budur: Kaybedeceğimizi biliyoruz

Milli takımımızdaki bu kötü gidişi nereye kadar gidecek sorusu herkesin cevabını aradığı konu oldu.

#1
Foto - Flaş gelişmeyi duyurdular artık: 'Kötü'de istikrar budur: Kaybedeceğimizi biliyoruz

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde son olarak İtalya'ya kaybetti. Ve yenileceğimizi herkes biliyordu. İşte 'kötü'de istikrar tam olarak bu... Ve bunun tersine inanılmaz uzağız.

#2
Foto - Flaş gelişmeyi duyurdular artık: 'Kötü'de istikrar budur: Kaybedeceğimizi biliyoruz

Dünya Kupası'ndaki kolay gruptan çıkamayan Milli Takım, sonrasında Uluslar Ligi'ne başladı. Son olarak İtalya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle döndük.

#3
Foto - Flaş gelişmeyi duyurdular artık: 'Kötü'de istikrar budur: Kaybedeceğimizi biliyoruz

Aslında grup aşaması henüz başlamadan zaten bir şey yapamayacağımızı biliyorduk. İşte 'kötü'de istikrar böyle sağlanıyor.

#4
Foto - Flaş gelişmeyi duyurdular artık: 'Kötü'de istikrar budur: Kaybedeceğimizi biliyoruz

Dünya Kupası'ndaki üzüntüde rol alan isimler sabit kaldı. Sonrasında ise şunlar yaşandı: Fransa yenilgisi: Değişiklik yok İtalya yenilgisi: Değişiklik yok Belçika yenilgisi: Değişiklik yok İtalya yenilgisi (d): Değişiklik yok Bugün elimizde herhangi bir rakibe karşı favori olmayan bir takım var.

#5
Foto - Flaş gelişmeyi duyurdular artık: 'Kötü'de istikrar budur: Kaybedeceğimizi biliyoruz

İşin vahim tarafı, kötü sonuçlara alıştık ve alıştırıldık. İleride herhangi bir rakibe karşı galibiyet aldığımızda inanılmaz bir övgü ortamı oluşabilir! Çünkü bizim normalimiz artık bu değil... Fotospor'a göre; Ayrıca aldığımız bazı yenilgiler sonrasında bile "mücadele gücü" gibi kavramlar övülebiliyor.

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