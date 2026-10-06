Flaş gelişmeyi duyurdular artık: 'Kötü'de istikrar budur: Kaybedeceğimizi biliyoruz
Milli takımımızdaki bu kötü gidişi nereye kadar gidecek sorusu herkesin cevabını aradığı konu oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli takımımızdaki bu kötü gidişi nereye kadar gidecek sorusu herkesin cevabını aradığı konu oldu.
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde son olarak İtalya'ya kaybetti. Ve yenileceğimizi herkes biliyordu. İşte 'kötü'de istikrar tam olarak bu... Ve bunun tersine inanılmaz uzağız.
Dünya Kupası'ndaki kolay gruptan çıkamayan Milli Takım, sonrasında Uluslar Ligi'ne başladı. Son olarak İtalya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle döndük.
Aslında grup aşaması henüz başlamadan zaten bir şey yapamayacağımızı biliyorduk. İşte 'kötü'de istikrar böyle sağlanıyor.
Dünya Kupası'ndaki üzüntüde rol alan isimler sabit kaldı. Sonrasında ise şunlar yaşandı: Fransa yenilgisi: Değişiklik yok İtalya yenilgisi: Değişiklik yok Belçika yenilgisi: Değişiklik yok İtalya yenilgisi (d): Değişiklik yok Bugün elimizde herhangi bir rakibe karşı favori olmayan bir takım var.
İşin vahim tarafı, kötü sonuçlara alıştık ve alıştırıldık. İleride herhangi bir rakibe karşı galibiyet aldığımızda inanılmaz bir övgü ortamı oluşabilir! Çünkü bizim normalimiz artık bu değil... Fotospor'a göre; Ayrıca aldığımız bazı yenilgiler sonrasında bile "mücadele gücü" gibi kavramlar övülebiliyor.
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