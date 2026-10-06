Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 33 şüpheli için 14 ilde baskın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya ilçesinde bir iş yerine 30 Eylül'de uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12'si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.