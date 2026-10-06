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Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 33 şüpheli için 14 ilde baskın

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Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 33 şüpheli için 14 ilde baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya ilçesinde bir iş yerine 30 Eylül'de uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantısı tespit edilen 12'si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 33 şüpheli için 14 ilde baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şahıslar tarafından Çankaya ilçesinde bulunan bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırı eylemine katıldıkları tespit edilen, 3'ü adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli belirlendi.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 33 şüpheli için 14 ilde baskın

2 Ekim 2026 tarihinde mevcutlu olarak hazır edilen 5 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 33 şüpheli için 14 ilde baskın

Olaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucunda, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ile bağlantıları tespit edilen 12'si adli süreçte bulunan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 33 şüpheli için 14 ilde baskın

6 Ekim 2026 tarihinde 14 ayrı ilde şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

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