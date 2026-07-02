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Müslümanların yüreğini yakan haber! İsrail'in kalleş saldırılarında şehit sayısı yükseldi

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Müslümanların yüreğini yakan haber! İsrail'in kalleş saldırılarında şehit sayısı yükseldi

Eli kanlı terör devleti İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi.

#1
Foto - Müslümanların yüreğini yakan haber! İsrail'in kalleş saldırılarında şehit sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 298'e yükseldi, 12 bin 196 kişi de yaralandı.

#2
Foto - Müslümanların yüreğini yakan haber! İsrail'in kalleş saldırılarında şehit sayısı yükseldi

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 297 kişinin öldüğünü bildirmişti. İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Haddasa beldesinde birçok evi patlayıcılarla yıktı.

#3
Foto - Müslümanların yüreğini yakan haber! İsrail'in kalleş saldırılarında şehit sayısı yükseldi

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

#4
Foto - Müslümanların yüreğini yakan haber! İsrail'in kalleş saldırılarında şehit sayısı yükseldi

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

#5
Foto - Müslümanların yüreğini yakan haber! İsrail'in kalleş saldırılarında şehit sayısı yükseldi

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

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