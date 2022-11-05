Yerli otomobil TOGG'dan 10 adet satın alacaklar!

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yakında Türkiye yollarında olacağını ifade ederek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görücüye çıkan ülkemizin gururu olan Togg' un 6 ana renginden birine ilçemizin adı verildi. Bu bizleri çok mutlu etti. Bu araç seri üretime başlayıp dünyanın dört bir yanında kullanılmaya başlandığında bana göre en güzel rengi olan ‘Pamukkale’ dünya yollarında olacak. Bu da Pamukkale’mizin daha çok tanınmasına neden olacak. Biz Türkiye’de Togg siparişi veren ilk belediye olmak istiyoruz. Belediyemizde kullanılmak üzere 10 adet 'Pamukkale' rengi otomobili araç filomuza katmak istiyoruz. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.