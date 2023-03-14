2023-03-14 18:20:57 Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak araç 16-27 Mart tarihlerinde ön siparişe açılacak. Aracın fiyatının yanında cezbedici özellikleri de bulunuyor. Yoğun trafikte sürücüye büyük bir konfor getirecek T10X, Türkiye'de ve sınıfında ilk kez "yoğun trafik pilotu" asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15 km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X'in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak.