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Teknoloji-Bilişim
19
Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

2023-03-14 18:20:57
Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak araç 16-27 Mart tarihlerinde ön siparişe açılacak. Aracın fiyatının yanında cezbedici özellikleri de bulunuyor. Yoğun trafikte sürücüye büyük bir konfor getirecek T10X, Türkiye'de ve sınıfında ilk kez "yoğun trafik pilotu" asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15 km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X'in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak.

#1
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı.

#2
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor.

#3
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

16 Mart'tan itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. İşte Togg'un cezbedici özellikleri:

#4
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ Togg, "doğuştan elektrikli", "doğuştan sürdürülebilir", "doğuştan dijital" ve "doğuştan yeşil" kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak.

#5
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

#6
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

314 VE 523 KİLOMETRE MENZİLLİ İKİ BATARYA SEÇENEĞİ 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

#7
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak açıklandı.

#8
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

T10X'in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

#9
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

ÇİFT MOTORLU T10X AWD 29 EKİM'DE ÖZEL SERİ İLE YOLLARDA OLACAK T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisi'yle birlikte yollara çıkacak.

#10
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.

#11
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

Mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiren Togg, bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor.

#12
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatlarını sunuyor. Veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen T10X, daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir akıllı cihaz olarak yollara çıkıyor.

#13
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunuluyor.

#14
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

UZAKTAN SÜREKLİ GÜNCELLENEN İLERİ SEVİYE VERİ GİZLİLİĞİ VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ Kullanıcıların kişisel verilerini ve akıllı cihazın dijital güvenliğini blok zinciri teknolojisiyle sağlayan Togg T10X, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı.

#15
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

T10X standart olarak sunduğu 7 adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapıyı destekleyen ileri seviye sürüş asistan sistemleriyle de her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

#16
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

T10X, sürekli öğrenme ile olgunluğunu geliştirebilen ve uzaktan güncellemeler (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltiyor. T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazıyla birlikte 2'nci seviye otonom sürüşü kullanıcılarına sunuyor.

#17
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

T10X Türkiye'de ve sınıfında ilk kez "yoğun trafik pilotu" asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X'in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak.

#18
Foto - Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.

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