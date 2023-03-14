Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Trafikte dur kalk çilesi artık tarih oluyor

28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.