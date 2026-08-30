İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Bir anda anne babasız kaldım, boşandım, 23 yaşında iflas ettim, beş parasız kaldım. 24 yaşında motosiklet kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Allah öyle bir dönem nasip etti ki iş hayatıma girdiğimden beri hiçbir yılım bir öncekinden daha kötü olmadı."