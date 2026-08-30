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İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

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İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Takımı Hull City ile İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı'ya konuştu.

#1
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Acun Ilıcalı, gençlik yıllarında yaşadığı büyük trajedileri ve yükselişinin ardındaki karanlık dönemi açıkladı.

#2
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Anne-babasını kaybetmesinden iflasına ve arkadaşının hayatını kaybettiği korkunç kazaya kadar bilinmeyenlerini anlatan Ilıcalı, "Allah öyle bir dönem nasip etti ki iş hayatıma girdiğimden beri hiçbir yılım bir öncekinden daha kötü olmadı" dedi.

#3
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Acun Ilıcalı, gençlik yıllarında yaşadığı büyük trajedileri ve yükselişinin ardındaki karanlık dönemi açıkladı. Ilıcalı, anne-babasını kaybetmesinden iflasına ve arkadaşının hayatını kaybettiği korkunç kazaya kadar çarpıcı yaşantısını anlattı.

#4
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, bugün bulunduğu yere giden yolda çektiği büyük acıları ve atlattığı badireleri ilk kez bu kadar net bir dille ifade etti.

#5
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Şimdilerde kurduğu medya imparatorluğu ve başarılarıyla adından söz ettiren Ilıcalı, gençlik yıllarının adeta bir "korku filmini" aratmadığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#6
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Hayatının ilk dönemlerinde üst üste gelen büyük trajedilerle sarsıldığını belirten ünlü televizyoncu, erken yaşta yaşadığı kayıpları ve finansal çöküşü şu sözlerle dile getirdi: "Allah bana hayatımın ilk döneminde acıyı yaşattı. 25 yaşıma kadar olan bölüm korku filmine koyabileceğin kadar dramatik. Bir anda anne babasız kaldım, boşandım, 23 yaşında iflas ettim, beş parasız kaldım."

#7
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Annesini ve babasını bir trafik kazasında kaybettikten sonra büyük bir depresyon yaşadığını belirten Ilıcalı, aynı dönemde evliliğini noktalamış ve ticari hayatında da dibi görerek henüz 23 yaşında iflas bayrağını çektiğini kaydetti.

#8
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Yaşadığı felaketlerin bununla da sınırlı kalmadığını vurgulayan Acun Ilıcalı, 24 yaşında geçirdiği ve kıl payı hayatta kaldığı motosiklet kazasının izlerini halen taşıdığını belirtti. Yanındaki yakın dostunu kaybettiği o acı günü anımsatan Ilıcalı: "24 yaşında motosiklet kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti" sözleriyle yaşadığı psikolojik yıkımın ve acının boyutunu da paylaştı.

#9
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Çektiği tüm bu acıların ve yaşadığı büyük dramların ardından iş hayatına adım atmasıyla kaderinin değiştiğini ifade eden ünlü yapımcı, sabır ve inançla kurduğu yeni hayatındaki yükselişini şu sözlerle anlattı: "Allah bana hayatımın ilk döneminde acıyı yaşattı. 25 yaşıma kadar olan bölüm korku filmine koyabileceğin kadar dramatik.

#10
Foto - İngiltere'de en çok konuşulan isim olan Acun Ilıcalı Fatih Altaylı'ya konuk oldu! İtirafta bulundu...

Bir anda anne babasız kaldım, boşandım, 23 yaşında iflas ettim, beş parasız kaldım. 24 yaşında motosiklet kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Allah öyle bir dönem nasip etti ki iş hayatıma girdiğimden beri hiçbir yılım bir öncekinden daha kötü olmadı."

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