Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme: Üretim kapasitesi arttırılacak

Tesis ile birlikte batarya teknolojileri konusunda dünyada öne çıkan bir oyuncu olacaklarının altını çizen Karakaş, "Her şeyden önce rekabetçi olacağız. Yeni teknolojiler ve o teknolojilerin fikri mülkiyeti bize ait. Yeni teknolojiler günümüz dünyasında çok hızlı değişiyor gelişiyor. Yıkıcı bir şekilde var olanları da yok ediyor. Togg olsa da olmasa da elektrikli araçlar Türkiyeye gelecekti. Şimdi Togg ile birlikte daha hızlı, aha verimli ve ülkemiz için daha faydalı şekilde geliyor. İş ortaklarımızla bu dönüşümü beraber yakalıyoruz. Sadece elektrikli araçlar akıllı cihazlar dünyasında değil batarya ile beraber hücre teknolojisi alanında da gerçek anlamda bir oyuncu olacağız" açıklamalarında bulundu.