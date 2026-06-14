Dünya Kupası'nda Katar sürprizi!
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar, 90+4. dakikada bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kalarak sürpriz yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar, 90+4. dakikada bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kalarak sürpriz yaptı.
Dünya Kupası B Grubu'nun kritik karşılaşmasında İsviçre, 17. dakikada Breel Embolo'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan İsviçre, maç boyunca skor avantajını korumayı başardı.
KATAR PES ETMEDİ - Ev sahibi ekiplerden Katar, karşılaşmanın son bölümünde baskısını artırdı. Uzatma dakikalarında rakip kalede etkili olan Katar, aradığı golü 90+4. dakikada buldu.
KAHRAMAN KHOUKHI - Katar'ın golü, savunma oyuncusu Boualem Khoukhi'den geldi. Tecrübeli futbolcu, uzatma dakikalarında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına 1 puanı kazandırdı.
PUANLAR PAYLAŞILDI - Bu sonucun ardından Katar ve İsviçre, Dünya Kupası B Grubu'ndaki ilk maçlarını 1 puanla tamamladı. İsviçre, gruptaki ikinci maçında 18 Haziran'da Bosna Hersek ile karşılaşacak. Katar ise 19 Haziran'da Kanada karşısında sahaya çıkacak.
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