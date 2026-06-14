Avrupalı büyük alım gruplarının Türkiye'deki siparişlerinde en fazla öne çıkan şirket, Mısır'da da üretim tesisi bulunan Yeşim Tekstil oldu. Onu İzmir merkezli Uniteks ve Sun Tekstil izledi. Böylece Avrupa'nın en büyük alıcılarının tercih ettiği ilk üç üreticinin ikisi İzmir'den çıkmış oldu.