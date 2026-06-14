Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı
Türkiye'nin önde gelen tekstil devleri peş peşe Mısır'a yatırım yaparken dünyaca ünlü giyim grubu İspanyol Inditex'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Türkiye'nin önde gelen tekstil devleri peş peşe Mısır'a yatırım yaparken dünyaca ünlü giyim grubu İspanyol Inditex'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, uzun süren durgunluğun ardından yeniden hareketlenmeye başladı. Avrupalı moda devleri H&M ve Inditex'in siparişlerinin bir bölümünü Bangladeş ve Vietnam'dan Türkiye'ye kaydırmasıyla özellikle büyük ölçekli üreticilerde sipariş hacimleri hızla arttı. Haziran ayında birçok üretici "sipariş patlaması" olarak nitelendirilen yoğunluk yaşamaya başladı.
2025 yılını üretim ve ihracatta kayıplarla kapatan, 2026 yılına da zorlu bir başlangıç yapan hazır giyim sektörü, nisan ayında ihracatta yeniden artı haneye geçti. Mayıs ayında 12 günlük Kurban Bayramı tatilinin üretimi sınırlamasına rağmen sipariş akışı devam ederken, asıl hareketlilik bu ay yaşanıyor.
Avrupalı büyük alım gruplarının Türkiye'deki siparişlerinde en fazla öne çıkan şirket, Mısır'da da üretim tesisi bulunan Yeşim Tekstil oldu. Onu İzmir merkezli Uniteks ve Sun Tekstil izledi. Böylece Avrupa'nın en büyük alıcılarının tercih ettiği ilk üç üreticinin ikisi İzmir'den çıkmış oldu.
Siparişlerin Türkiye'ye yönelmesinde en önemli etkenlerden biri ise Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan jeopolitik gelişmeler oldu. Bölgede yaşanan belirsizlikler nedeniyle bozulan küresel tedarik zinciri, Avrupalı markaları alternatif üretim merkezlerine yöneltti.
Bangladeş, Vietnam ve Tayland'da enerji arzında yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı olarak uygulanan elektrik tasarrufu tedbirleri ile üretim sürelerinin uzaması da bu tercihte etkili oldu. Türkiye ise Avrupa'ya yakınlığı, kısa termin süreleri ve güçlü üretim altyapısıyla yeniden öne çıkan tedarik merkezi haline geldi.
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, tekreferans.com'a yaptığı değerlendirmede, büyük ölçekli üreticilerde sipariş artışının belirgin şekilde hissedildiğini ancak aynı tablonun henüz küçük ve orta ölçekli işletmelere yansımadığını söyledi. Bağcı, uluslararası alım gruplarının ağırlıklı olarak fiyat odaklı hareket ettiğine dikkat çekerek, bu siparişlerin kalıcı hale gelebilmesi için sektörün rekabet gücünü artıracak destek mekanizmalarının hızla devreye alınması gerektiğini vurguladı.
Bağcı, "Hazır giyim sektörü gerekli destekleri aldığı takdirde istihdam kayıplarının önüne geçebilir. Üretim ve ihracatta yeniden güçlü bir büyüme yakalanabilir. Sektörümüz üretim kapasitesi ve tecrübesiyle bunu başarabilecek güçte" dedi.
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