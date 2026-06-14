  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı Dünya Kupası'nda Katar sürprizi! Alarmları sabah 07.00'ye kurun! İşte Avustralya karşısında muhtemel 11'imiz Dedesinden kalan mirası yaşatıyor! Tam 200 yıldır Toroslar'dan gelen kar suyuyla dönüyor ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran’ı karıştırdı Mısır ve ABD arasında sıcak temas Yaz mevsiminin gözdesi! Pasaportsuz Maldivler keyfi Tarlaya traktörle değil sandalla gidiyorlar! Buğdayların arasında balıklar geziyor Dünyanın en büyük rezervi oranın altında bulundu: Tamı tamına 6 teravat... Başkan Erdoğan'ın sürprizi izdihama yol açtı: Vatandaşlar akın etti
#1
Foto - Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, uzun süren durgunluğun ardından yeniden hareketlenmeye başladı. Avrupalı moda devleri H&M ve Inditex'in siparişlerinin bir bölümünü Bangladeş ve Vietnam'dan Türkiye'ye kaydırmasıyla özellikle büyük ölçekli üreticilerde sipariş hacimleri hızla arttı. Haziran ayında birçok üretici "sipariş patlaması" olarak nitelendirilen yoğunluk yaşamaya başladı.

#2
Foto - Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı

2025 yılını üretim ve ihracatta kayıplarla kapatan, 2026 yılına da zorlu bir başlangıç yapan hazır giyim sektörü, nisan ayında ihracatta yeniden artı haneye geçti. Mayıs ayında 12 günlük Kurban Bayramı tatilinin üretimi sınırlamasına rağmen sipariş akışı devam ederken, asıl hareketlilik bu ay yaşanıyor.

#3
Foto - Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı

Avrupalı büyük alım gruplarının Türkiye'deki siparişlerinde en fazla öne çıkan şirket, Mısır'da da üretim tesisi bulunan Yeşim Tekstil oldu. Onu İzmir merkezli Uniteks ve Sun Tekstil izledi. Böylece Avrupa'nın en büyük alıcılarının tercih ettiği ilk üç üreticinin ikisi İzmir'den çıkmış oldu.

#4
Foto - Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı

Siparişlerin Türkiye'ye yönelmesinde en önemli etkenlerden biri ise Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan jeopolitik gelişmeler oldu. Bölgede yaşanan belirsizlikler nedeniyle bozulan küresel tedarik zinciri, Avrupalı markaları alternatif üretim merkezlerine yöneltti.

#5
Foto - Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı

Bangladeş, Vietnam ve Tayland'da enerji arzında yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı olarak uygulanan elektrik tasarrufu tedbirleri ile üretim sürelerinin uzaması da bu tercihte etkili oldu. Türkiye ise Avrupa'ya yakınlığı, kısa termin süreleri ve güçlü üretim altyapısıyla yeniden öne çıkan tedarik merkezi haline geldi.

#6
Foto - Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Çağlar Bağcı, tekreferans.com'a yaptığı değerlendirmede, büyük ölçekli üreticilerde sipariş artışının belirgin şekilde hissedildiğini ancak aynı tablonun henüz küçük ve orta ölçekli işletmelere yansımadığını söyledi. Bağcı, uluslararası alım gruplarının ağırlıklı olarak fiyat odaklı hareket ettiğine dikkat çekerek, bu siparişlerin kalıcı hale gelebilmesi için sektörün rekabet gücünü artıracak destek mekanizmalarının hızla devreye alınması gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı

Bağcı, "Hazır giyim sektörü gerekli destekleri aldığı takdirde istihdam kayıplarının önüne geçebilir. Üretim ve ihracatta yeniden güçlü bir büyüme yakalanabilir. Sektörümüz üretim kapasitesi ve tecrübesiyle bunu başarabilecek güçte" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fidan'dan müzakere diplomasisi
Gündem

Fidan'dan müzakere diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, Washington ile..
İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir
Gündem

İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir

CHP'nin eski Genel Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hedef göstermesinin ardından, TBMM önünde görevlerini yapan Akit TV muhabiri M..
Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu
Gündem

Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyo..
Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği
Gündem

Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği

Üsküdar'da tarihi Kandilli Camii'ne bitişik halde açılan meyhane, başta mahalle sakinleri ve cami cemaati olmak üzere toplumda büyük öfke çe..
Ankara'daki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak
Gündem

Ankara'daki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın "Ankara Hava..
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23