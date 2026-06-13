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#1
Foto - ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran’ı karıştırdı

İran Meclisi’nin muhafazakar milletvekillerinden Nebeviyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Tahran ile Washington arasında olası mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran’ı karıştırdı

Mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılacağı ve uranyumun seyreltilmesine dair maddelerin yer almasına karşın, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran’ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirten Nebeviyan, “Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?” dedi.

#3
Foto - ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran’ı karıştırdı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran müzakere heyetinin fazla tavizkar olduğuna atıf yaparak, "Müzakere masasındaki cömertlik, düşmanın hesaplarında değişikliğe yol açarak İran'ın zayıf olduğu anlayışına neden oldu." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

#4
Foto - ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran’ı karıştırdı

Akşam saatlerinde başkent Tahran’daki İbni Sina meydanında toplanan bir grup İranlı, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler aleyhine gösteri düzenledi. Gösteride İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi aleyhine sloganlar atıldı.

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Yorumlar

Ömer

Eğer İran uranyumu verirse teslim olmuş demektir gerisi hikaye

Mesut Sarp

Verselerde hepsini vermezler. Zaten İran'ın elindeki uranyum miktarı 1 atom bombası değil onlarcasına yeterli. Bir anlaşma sağlansa dahi bir gün İran atom bombasını yapti haberi geldiğinde hiç sasmayacagim. 50 yıl önce Berlin'de atom fizigi öğrenimini beraberce tahsil ettiğimiz 2 İranlı öğrenci arkadaşımız daha o yıllarda isfahana gitmişlerdi. İran'ın atom fizik bilimindeki seviyesi genelde tahmin edilenin çok üstündedir. Bu bölgemizin siyasi ve iktisadi istikrarı açısından çok önemlidir. Darısı inşaallah başımıza. Türkiye atom gücü olduğunda dış devletler artık bugünkü gibi tehdit oluşturamayacaklardır.
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