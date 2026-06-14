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Dünyaca ünlü savunma devi Manisa'nın kapısını çaldı: En kritik ürünü Türkiye'ye yaptıracaklar 'Türkiye'ye nükleer bomba atarız' diye uçuk tehditler savuruyorlardı: Füzeleri peş peşe ateşlediler Emekli amiral Egolfopoulos duyurdu: Türkiye sessiz sedasız kuruyor, Erdoğan bütün zarları masaya attı Oluk oluk petrol akan saha satışa çıkarıldı: Herkes 'neden' diye sormaya başladı Dolar çıkışları gündem olan Necmettin Batırel 'düğün yakında' diyerek duyurdu: Gram altın 600 lira değişecek Türk devleri ülkeden peş peşe çıkarken İspanyollar Türkiye'ye yöneldi: Siparişler patladı Dünya Kupası'nda Katar sürprizi! Alarmları sabah 07.00'ye kurun! İşte Avustralya karşısında muhtemel 11'imiz Dedesinden kalan mirası yaşatıyor! Tam 200 yıldır Toroslar'dan gelen kar suyuyla dönüyor ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran’ı karıştırdı
#1
Foto - 'Türkiye'ye nükleer bomba atarız' diye uçuk tehditler savuruyorlardı: Füzeleri peş peşe ateşlediler

Hindistan, çok katmanlı balistik füze savunma sistemine yönelik 3 testi ve orta menzilli gemisavar füzenin ilk denemesini başarıyla yaptığını duyurdu.

#2
Foto - 'Türkiye'ye nükleer bomba atarız' diye uçuk tehditler savuruyorlardı: Füzeleri peş peşe ateşlediler

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 10-11 Haziran’da uzun menzilli balistik füzelere karşı çok katmanlı savunma sistemini test etmek amacıyla 3 ardışık uçuş düzenlendiği belirtildi.

#3
Foto - 'Türkiye'ye nükleer bomba atarız' diye uçuk tehditler savuruyorlardı: Füzeleri peş peşe ateşlediler

Yapılan testlerle Hindistan’ın, balistik füze savunma kabiliyetine sahip ülkeler arasındaki yerini güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, orta menzilli gemisavar füzesinin ilk uçuş testinin de başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

#4
Foto - 'Türkiye'ye nükleer bomba atarız' diye uçuk tehditler savuruyorlardı: Füzeleri peş peşe ateşlediler

Hindistanlı emekli Tümgeneral Gagandeep Bakshi geçtiğimiz sene Pakistan ile yaşadıkları gerilimin ardından Türkiye'yi hedef alarak, "Türkiye'yi cehenneme çeviririz, nükleer bomba atarız" şeklinde uçuk bir çıkışta bulunmuştu.

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