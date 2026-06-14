'Türkiye'ye nükleer bomba atarız' diye uçuk tehditler savuruyorlardı: Füzeleri peş peşe ateşlediler
Türkiye'ye eski komutanlar üzerinden uçuk tehditler savuran Asya ülkesinden flaş bir hamle geldi. Ülkede füzeler peş peşe ateşlendi.
Türkiye'ye eski komutanlar üzerinden uçuk tehditler savuran Asya ülkesinden flaş bir hamle geldi. Ülkede füzeler peş peşe ateşlendi.
Hindistan, çok katmanlı balistik füze savunma sistemine yönelik 3 testi ve orta menzilli gemisavar füzenin ilk denemesini başarıyla yaptığını duyurdu.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 10-11 Haziran’da uzun menzilli balistik füzelere karşı çok katmanlı savunma sistemini test etmek amacıyla 3 ardışık uçuş düzenlendiği belirtildi.
Yapılan testlerle Hindistan’ın, balistik füze savunma kabiliyetine sahip ülkeler arasındaki yerini güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, orta menzilli gemisavar füzesinin ilk uçuş testinin de başarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Hindistanlı emekli Tümgeneral Gagandeep Bakshi geçtiğimiz sene Pakistan ile yaşadıkları gerilimin ardından Türkiye'yi hedef alarak, "Türkiye'yi cehenneme çeviririz, nükleer bomba atarız" şeklinde uçuk bir çıkışta bulunmuştu.
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