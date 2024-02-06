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Yerli araba için bomba proje! Erzurumlu öğretmen TOGG için icat etti! O buluşu ağızları açık bıraktı! Sen ne yaptın böyle Necati hocam

2024-02-06 15:27:28
Yerli araba için bomba proje! Erzurumlu öğretmen TOGG için icat etti! O buluşu ağızları açık bıraktı! Sen ne yaptın böyle Necati hocam

25 yıldır Erzurum’da motorlu araçlar teknolojisi öğretmenliği yapan Necati Aygün, geliştirdiği o buluş ile arabalarda devrim yapaya hazırlanıyor. AR-GE çalışmalarına 2020 senesinde başlayan öğretmen Aygün, geliştirdiği projenin patentini de aldı. Bu kapsamda projesinin otomotiv sektöründe ve ağır tonajlı araçlarda kullanılmasını hedefliyor. Yollarda en çok karşılaşılan araç kazalarının başında frenden kaynaklı kazalar geliyor. Söz konusu bu kaza şekillerini önleme isteyen Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi ve Marmara Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunu 25 yıllık öğretmen Necati Aygün, bu kapsamda bir çalışmaya imza attı ve 2020 senesinde konuya ilişkin bir proje için AR-GE çalışmaların başladı. Yaptığı çalışmalar neticesinde ise “balatasız fren sistemi” geliştirdi ve Türk Patent ve Marka Kurumundan sistemin patentini aldı.

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Foto - Yerli araba için bomba proje! Erzurumlu öğretmen TOGG için icat etti! O buluşu ağızları açık bıraktı! Sen ne yaptın böyle Necati hocam

Öğretmen Aygün, halihazırda kullanılan balata sistemlerini alternatif olarak kapalı bir gövde içinde toza, su ile yüksek ısıya maruz kalmayan balatasız bir sistem geliştirdi. Söz konusu bu sisteme NTC (negatif kontrollü balatasız fren sistemi) adını verdi. Bunun yanı sıra yaptığı çalışmalar neticesinde başvuruda bulunduğu Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent aldı. Otomotiv sektöründeki yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini ifade eden Aygün, "NTC'nin teknik alanı motorlu araçlarda balatasız fren sistemi. Buluşumuz, mevcut sistemdeki dezevantajları ortadan kaldırmak. Frenlerin kaçırma ve tutmama riskini ortadan kaldırmak için bu çalışmayı yaptım, Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı, patent aldık" dedi. Öte yandan hazırladığı sistemin diğer fren sistemine oranla daha avantajlı ve ekonomik olduğunu bildiren Aygün, akşam bir yandan mesleki tecrübesini aktarmak bir yandan da ülkenin ekonomi ve sanayi sektörüne katkı sağlamak için bu yola çıktığını açıkladı. Aygün, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

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Foto - Yerli araba için bomba proje! Erzurumlu öğretmen TOGG için icat etti! O buluşu ağızları açık bıraktı! Sen ne yaptın böyle Necati hocam

"Türkiye Yüzyılı'ndaki bu projemizin, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'a uygulanmasını talep edeceğiz. Belki kendi teknolojimizi, özgün fikrimizi yeni çıkacak Togg'larda yaparlar. Yakında bu konuları görüşmek için girişimlerde bulunacağız. Buluşumuz, bir elips diskin, kenarına iticilerle itmesi, kapalı sistem olması, suyla, havayla, tozla temasının kesilmiş olması, daha uzun ömürlü ve çevreci olması nedeniyle yeni sistem olarak ortaya çıktı. Üretici firmaların buna talep göstereceğini, emeğimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum." Tüm bunların yanı sıra ağır tonajlı araçların balataların da yüksek ısının meydana geldiğini ve bu durum frenlerin tutmaması gibi olumsuz sonuçları doğurabileceğini söyleyen Aygün, "Balataların ısınması sonucu frenlerde tutmama, yerel tabirle fren patlaması, kaçırması diye ifade edilen durumun ortadan kaldırılması amacıyla bu tasarımı yaptık. Sistemimiz kapalı olması ve soğutucu yağla çalışması nedeniyle tozdan ve ısıdan etkilenmeyip frenlerin tutmama özeliğini ortadan kaldıracak. Bu nedenle trafikte kaza ve bu tip sorunları da ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu. Hazırladığı bu sistemin tüm otomobillerde ve sanayide kullanılan büyük iş makinelerinde rahatlıkla kullanılabileceğini söyleyen Aygün, kendi hazırladığı sistemin şu an kullanılan fren sistemlerine oranla yüksek maliyetli olmayacağını belirtti. Aygün şunları dile getirdi: "Normal fren sistemli bir aracın balatası 30-40 bin kilometrede değişir, bizim sitemde 140-150 bin kilometreye kadar masraf olmayacak. Dolaysıyla daha uzun ömürlü ve ekonomik olacak. Mevcut sistem, balata ile diskin birbirine sıkıştırılarak kuru sürtünmeye dayalı. Bizim sitemde böyle değil, dönen diske negatif kontrol dediğimiz karşı kuvvet uygulayarak, tutucu pimlerin diskin yanar yüzeyinden tutması sonucu hem kısa mesafede frenlemeyi sağlayacak hem ısınmaya yol açmayacak hem de frenlerde 'kaçırma' denen hadise kesinlikle ortadan kalkacak. Mevcut fren sistemi sürtünmeye dayalıyken bizimki tutma kabiliyetine yöneliktir." Aygün, çalışmasının Türkiye'de ilk olduğunu, dünyada ise benzerinin bulunmadığını savunarak, "Mevcut fren siteminin temel problemi aşırı ısınma, toza, çamura ve suya maruz kalma. Bizim fren sisteminin kapalı olmasıyla bu dezavantajlar ortadan kalkıyor." ifadelerini kullandı.

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