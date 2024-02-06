2024-02-06 15:27:28 Yerli araba için bomba proje! Erzurumlu öğretmen TOGG için icat etti! O buluşu ağızları açık bıraktı! Sen ne yaptın böyle Necati hocam
25 yıldır Erzurum’da motorlu araçlar teknolojisi öğretmenliği yapan Necati Aygün, geliştirdiği o buluş ile arabalarda devrim yapaya hazırlanıyor. AR-GE çalışmalarına 2020 senesinde başlayan öğretmen Aygün, geliştirdiği projenin patentini de aldı. Bu kapsamda projesinin otomotiv sektöründe ve ağır tonajlı araçlarda kullanılmasını hedefliyor. Yollarda en çok karşılaşılan araç kazalarının başında frenden kaynaklı kazalar geliyor. Söz konusu bu kaza şekillerini önleme isteyen Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi ve Marmara Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunu 25 yıllık öğretmen Necati Aygün, bu kapsamda bir çalışmaya imza attı ve 2020 senesinde konuya ilişkin bir proje için AR-GE çalışmaların başladı. Yaptığı çalışmalar neticesinde ise “balatasız fren sistemi” geliştirdi ve Türk Patent ve Marka Kurumundan sistemin patentini aldı.