Yerli araba için bomba proje! Erzurumlu öğretmen TOGG için icat etti! O buluşu ağızları açık bıraktı! Sen ne yaptın böyle Necati hocam

"Türkiye Yüzyılı'ndaki bu projemizin, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'a uygulanmasını talep edeceğiz. Belki kendi teknolojimizi, özgün fikrimizi yeni çıkacak Togg'larda yaparlar. Yakında bu konuları görüşmek için girişimlerde bulunacağız. Buluşumuz, bir elips diskin, kenarına iticilerle itmesi, kapalı sistem olması, suyla, havayla, tozla temasının kesilmiş olması, daha uzun ömürlü ve çevreci olması nedeniyle yeni sistem olarak ortaya çıktı. Üretici firmaların buna talep göstereceğini, emeğimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum." Tüm bunların yanı sıra ağır tonajlı araçların balataların da yüksek ısının meydana geldiğini ve bu durum frenlerin tutmaması gibi olumsuz sonuçları doğurabileceğini söyleyen Aygün, "Balataların ısınması sonucu frenlerde tutmama, yerel tabirle fren patlaması, kaçırması diye ifade edilen durumun ortadan kaldırılması amacıyla bu tasarımı yaptık. Sistemimiz kapalı olması ve soğutucu yağla çalışması nedeniyle tozdan ve ısıdan etkilenmeyip frenlerin tutmama özeliğini ortadan kaldıracak. Bu nedenle trafikte kaza ve bu tip sorunları da ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu. Hazırladığı bu sistemin tüm otomobillerde ve sanayide kullanılan büyük iş makinelerinde rahatlıkla kullanılabileceğini söyleyen Aygün, kendi hazırladığı sistemin şu an kullanılan fren sistemlerine oranla yüksek maliyetli olmayacağını belirtti. Aygün şunları dile getirdi: "Normal fren sistemli bir aracın balatası 30-40 bin kilometrede değişir, bizim sitemde 140-150 bin kilometreye kadar masraf olmayacak. Dolaysıyla daha uzun ömürlü ve ekonomik olacak. Mevcut sistem, balata ile diskin birbirine sıkıştırılarak kuru sürtünmeye dayalı. Bizim sitemde böyle değil, dönen diske negatif kontrol dediğimiz karşı kuvvet uygulayarak, tutucu pimlerin diskin yanar yüzeyinden tutması sonucu hem kısa mesafede frenlemeyi sağlayacak hem ısınmaya yol açmayacak hem de frenlerde 'kaçırma' denen hadise kesinlikle ortadan kalkacak. Mevcut fren sistemi sürtünmeye dayalıyken bizimki tutma kabiliyetine yöneliktir." Aygün, çalışmasının Türkiye'de ilk olduğunu, dünyada ise benzerinin bulunmadığını savunarak, "Mevcut fren siteminin temel problemi aşırı ısınma, toza, çamura ve suya maruz kalma. Bizim fren sisteminin kapalı olmasıyla bu dezavantajlar ortadan kalkıyor." ifadelerini kullandı.