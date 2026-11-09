İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki en büyük adası Keşm, ABD’nin hedefi oluyor. Keşm, Hürmüz Boğazı’na yakın konumu, askeri tesisleri ve deniz trafiğinin denetlenmesindeki rolüyle öne çıkıyor.
ABD ordusunun İran'a yönelik son saldırılarında Keşm Adası'nı yeniden hedef alması, gözleri Hürmüz Boğazı'nın girişindeki bu stratejik noktaya çevirdi. İran'ın deniz savunması, füze sistemleri ve ticari gemi trafiğinin kontrolünde önemli rol oynayan ada, Washington ile Tahran arasındaki askeri gerilimin merkezlerinden biri haline geldi. ABD ve siyonist rejimin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların üzerinden sekiz ayı aşkın süre geçerken, Basra Körfezi'nde gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusunun son günlerde art arda hedef aldığı Keşm Adası, askeri tesisleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik konumuyla dikkat çekiyor. ABD medyasının Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberlere göre, pazartesi günü düzenlenen saldırıda İran'a ait bir karadan havaya füze fırlatıcısı vuruldu. Yetkili, operasyonun İran güçlerinin bir Amerikan askeri uçağını hedef almaya çalışmasının ardından gerçekleştirildiğini öne sürdü.