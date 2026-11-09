İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki en büyük adası Keşm, ABD’nin hedefi oluyor. Keşm, Hürmüz Boğazı’na yakın konumu, askeri tesisleri ve deniz trafiğinin denetlenmesindeki rolüyle öne çıkıyor.

HÜRMÜZ'DEN GEÇEN GEMİLER İÇİN YENİ GÜZERGÂH İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik kısıtlamalarını artırması, Keşm Adası'nın stratejik önemini daha da yükseltti. DMO Deniz Kuvvetleri, ticari gemilerin hareketlerini İranlı yetkililerle koordine etmelerini ve belirlenen güzergâhları kullanmalarını şart koşuyor. Bazı ticari gemiler ise boğazın güneyindeki geleneksel deniz yolları yerine Keşm ile Larek adaları arasındaki alternatif geçiş güzergâhını kullanıyor. İran karasuları içerisinde bulunan bu güzergâh, Tahran'a gemi hareketlerini daha yakından takip etme imkânı sağlıyor. Böylece Keşm Adası, yalnızca İran'ın askeri savunmasında değil, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasındaki ticari deniz trafiğinin kontrolünde de kritik bir konumda bulunuyor.