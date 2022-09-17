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Dünya
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Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

2022-09-17 13:43:14
Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

Umman'ın güneyindeki Marbat kentinde yer çekiminin olmadığı iddia edilen yol sürücülerde şaşkınlığa yol açıyor.

#1
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

Marbat kentinin Akabetu Haşir bölgesinde halk tarafından "yer çekiminin olmadığı yol" olarak tanınan 200 metrelik yol, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

#2
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

Dağlık bölgedeki yolda kontağı kapatılan araçlar yokuş yukarı çıkıyor. Araçlarının kontağını kapatarak içinde oturan sürücüler, bu yolda farklı bir deneyim yaşıyor.

#3
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

Araçlar ortalama saatte 35 kilometre hızla yokuşu çıkabiliyor. Aracın büyüklüğü ve ağırlığına göre de hızının arttığı belirtiliyor. Yerli ve yabancı turistler bu deneyimi yaşamak için bölgeye gelerek bizzat tecrübe ediyor.

#4
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

Ayrıca bu 200 metrelik mesafede bardaktan su döküldüğünde su yukarı doğru akıyor. Bu normalde görülmeyen deneyim izleyenlerin ilgisini çekiyor.

#5
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

Umman Turizm Bakanlığı, bölgeyi turizme kazandırmak için çalışmalar yapıyor. Yolun çevresinde tesisler yapılarak turistlerin hem gezip hem eğlenmesi sağlanmaya çalışıyor.

#6
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

Farklı hikayelerle anılan bölgelerin göz yanılgısı olduğu söyleniyor Türkiye, ABD, Çin, Suudi Arabistan gibi çeşitli ülkelerde buna benzer yol ve bölgeler buluyor. Bu bölgeler halk tarafından "yer çekiminin olmadığı" yerler olarak farklı hikayelerle anılıyor.

#7
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

Bazı bilim insanları buralarda gerçekten yer çekiminin olmadığını belirtirken, bazıları da bunların yalnızca göz yanılması olduğunu ifade ediyor.

#8
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

Rampa yukarı görülen istikametin aslında aşağı eğimli olduğu söylenerek, normal üstü gözüken olayların göz yanılgısından kaynaklandığı savunuluyor

#9
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

#10
Foto - Yer çekimi olmayan yol! Turistler akın ediyor

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