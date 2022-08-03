Yenilenebilir enerjiyle cam serada domates üretiyorlar! İşte hedef

Projenin 35 dönüm eklenecek alanla 700 milyon liraya mal olacağını anlatan İçen, "Biz bu yatırımın yarısına yakın kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bu proje bizim pilot projemizdir. Bundan sonra daha da artıracağız. Şu an için haftalık 50 tonu aşkın üretim yapmaktayız, önümüzdeki dönem bu ilave yatırımlarla sürekli artacaktır. Böylece yıllık 6 bin ton üretim rakamlarına ulaşacağız. Yeni yatırımla üretimin artması ve yurt dışına ihracatımızın başlamasıyla 5-6 yılda yatırım maliyetini karşılayacağız. İlk olarak Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir olmak üzere Türkiye'nin birçok iline domateslerimizi gönderiyoruz. Eylül ayında Hollanda üzerinden tüm Avrupa'ya ihracatımız başlayacak." diye konuştu. İçen, Balıkesir ve Çanakkale'nin iklimi dolayısıyla seracılıkta öncü bir bölge olabileceğini dile getirerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, bize çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.