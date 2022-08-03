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Ekonomi
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Yenilenebilir enerjiyle cam serada domates üretiyorlar! İşte hedef

2022-08-03 16:30:19
Yenilenebilir enerjiyle cam serada domates üretiyorlar! İşte hedef

Yenilenebilir enerjiyle modern tarım teknikleri üzerinde çalışmalar yapan bir şirket tarafından, Beyköy Mahallesi mevkisinde 6 sene önce yapımına başlanarak bu yıl üretime geçilen tesiste haftalık 50 tonu aşkın domates yetiştirilebiliyor.

#1
Foto - Cam olarak tasarlanan 37 dönümlük tesisin çevresine konuşlandırılan iki rüzgar türbiniyle elde edilen enerji, seranın ısıtılmasının yanı sıra diğer elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cam olarak tasarlanan 37 dönümlük tesisin çevresine konuşlandırılan iki rüzgar türbiniyle elde edilen enerji, seranın ısıtılmasının yanı sıra diğer elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor.

#2
Foto - Rüzgar türbinleri sayesinde seradaki enerji maliyetlerini doğal gaz gibi kaynaklara oranla yüzde 40-50 düşüren firma, önemli oranda tasarruf sağlıyor. Firma böylece domatesi, bu tür sistemleri kullanmayan seralara göre daha ucuza üretebiliyor.

Rüzgar türbinleri sayesinde seradaki enerji maliyetlerini doğal gaz gibi kaynaklara oranla yüzde 40-50 düşüren firma, önemli oranda tasarruf sağlıyor. Firma böylece domatesi, bu tür sistemleri kullanmayan seralara göre daha ucuza üretebiliyor.

#3
Foto - Tamamı bilgisayardan kontrol edilen, 75 kişinin istihdam edildiği cam serada, gece ve gündüz süren iklimlendirme sistemiyle, iki aylık yenileme ve bakım süreci dışında yılın 10 ayı topraksız tarım yöntemiyle üretim sürdürülebiliyor.

Tamamı bilgisayardan kontrol edilen, 75 kişinin istihdam edildiği cam serada, gece ve gündüz süren iklimlendirme sistemiyle, iki aylık yenileme ve bakım süreci dışında yılın 10 ayı topraksız tarım yöntemiyle üretim sürdürülebiliyor.

#4
Foto - Firma tarafından toplam 700 milyon liralık proje kapsamında, 35 dönümlük bir alana daha yapılacak olan sera ile üretim kapasitesinin 6 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

Firma tarafından toplam 700 milyon liralık proje kapsamında, 35 dönümlük bir alana daha yapılacak olan sera ile üretim kapasitesinin 6 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

#5
Foto - Firmanın müdürü Ertan İçen, AA muhabirine, seranın enerji kaynağının tamamının yenilenebilir enerjiden karşılandığını söyledi. Seranın teknolojik donanımlarla dolu otomasyon sistemlerle çalıştığını ifade eden İçen, ilerleyen dönemlerde sera alanlarını genişleteceklerini dile getirdi. İçen, seracılıkta enerjinin önemine vurgulayarak,

Firmanın müdürü Ertan İçen, AA muhabirine, seranın enerji kaynağının tamamının yenilenebilir enerjiden karşılandığını söyledi. Seranın teknolojik donanımlarla dolu otomasyon sistemlerle çalıştığını ifade eden İçen, ilerleyen dönemlerde sera alanlarını genişleteceklerini dile getirdi. İçen, seracılıkta enerjinin önemine vurgulayarak, "Bu yatırım ülkemiz için önemli bir yatırımdır, teknolojinin gelişmesiyle hem yatırım giderlerinin azalması ve elektrik üretim verimliliğinin artmasıyla yenilenebilir enerji artık çok daha ekonomik duruma gelmiştir. Bu durum ülkemiz açısından son derece önemlidir. Biz özellikle seracılık gibi enerjiye büyük ihtiyaç duyan sektörde de yenilenebilir enerji büyük önem taşıyor. Bu konuda ilk adımı attık, bundan sonra inşallah önümüzdeki dönemde de benzer yatırımları daha sık görmeye başlayacağız." dedi.

#6
Foto - Projenin 35 dönüm eklenecek alanla 700 milyon liraya mal olacağını anlatan İçen,

Projenin 35 dönüm eklenecek alanla 700 milyon liraya mal olacağını anlatan İçen, "Biz bu yatırımın yarısına yakın kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Bu proje bizim pilot projemizdir. Bundan sonra daha da artıracağız. Şu an için haftalık 50 tonu aşkın üretim yapmaktayız, önümüzdeki dönem bu ilave yatırımlarla sürekli artacaktır. Böylece yıllık 6 bin ton üretim rakamlarına ulaşacağız. Yeni yatırımla üretimin artması ve yurt dışına ihracatımızın başlamasıyla 5-6 yılda yatırım maliyetini karşılayacağız. İlk olarak Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir olmak üzere Türkiye'nin birçok iline domateslerimizi gönderiyoruz. Eylül ayında Hollanda üzerinden tüm Avrupa'ya ihracatımız başlayacak." diye konuştu. İçen, Balıkesir ve Çanakkale'nin iklimi dolayısıyla seracılıkta öncü bir bölge olabileceğini dile getirerek, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, bize çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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