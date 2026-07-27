Balkanlar'da kritik hamle! AB kapısındaki ülke için tarihi çağrı yapıldı!

Hoxha da ülkesinin Hırvatistan ile 2018'de ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine taşıdığını anımsattı. Mevkidaşıyla bölgedeki durum ve gelişmelerle ilgili olarak ortak değerlendirmede bulunduklarını belirten Hoxha, "Batı Balkanlar'daki tüm ülkelerin, liyakat ve Avrupa standartlarının yerine getirilmesine dayanan Avrupa perspektifi, ortak Avrupa geleceğimiz için stratejik bir yatırımdır. Batı Balkanlar'da uzun vadeli barış ve istikrar sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda tarihi bir zorunluluk ve ortak bir sorumluluktur." dedi.