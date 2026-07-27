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Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı

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AA Giriş Tarihi:

Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı

Kandan beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.

#1
Foto - Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı

Siyonistler ABD'den aldığı güçle bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalışıyor.

#2
Foto - Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı

İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın Batı Zavtar beldesindeki yıkım gün yüzüne çıktı.

#3
Foto - Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı

ABD Dışişleri Bakanlığı 20 Temmuz'da, Lübnan-ABD-İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) himayesinde Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa beldelerinde pilot bölge uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.

#4
Foto - Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı

İsrail askerlerinin Batı Zavtar beldesinden çekilmesinin ardından beldedeki konut, ev, ibadethane, yol ve altyapıda oluşan büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

#5
Foto - Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı

Bazı binalardaki duvarlara İbranice ırkçı sloganlar yazıldığı görüldü.

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