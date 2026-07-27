Terörist İsrail arkasında koca bir enkaz bıraktı
Kandan beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kandan beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.
Siyonistler ABD'den aldığı güçle bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalışıyor.
İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın Batı Zavtar beldesindeki yıkım gün yüzüne çıktı.
ABD Dışişleri Bakanlığı 20 Temmuz'da, Lübnan-ABD-İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) himayesinde Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa beldelerinde pilot bölge uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.
İsrail askerlerinin Batı Zavtar beldesinden çekilmesinin ardından beldedeki konut, ev, ibadethane, yol ve altyapıda oluşan büyük yıkım gün yüzüne çıktı.
Bazı binalardaki duvarlara İbranice ırkçı sloganlar yazıldığı görüldü.
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