Avrupa'dan gelen tehlikeye karşı alarm verildi! Bakan Bolat duyurdu:

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 büyüdüğünü hatırlatan Bolat, bu yıl ise bu oranın Körfez Savaşı nedeniyle yüzde 3'ün altında olacağını, dünya ihracatının artık küresel ekonomik büyümenin yarısı kadar gerçekleşebildiğini belirtti. Bolat, küresel ekonomik konjonktür nedeniyle dünya ticareti ve büyümesinde yavaşlama yaşandığını belirterek, buna rağmen Türkiye'nin istihdamı artırmayı, büyüme ivmesini korumayı ve mal ile hizmet ihracatını artırmayı hedeflediğini söyledi. Dış ticarette son üç yılı aşkın süredir döviz piyasalarında istikrarın korunduğunu ifade eden Bolat, Avrupa Birliği, ABD ve diğer ülkelerle ticareti geliştirmeye yönelik yoğun müzakereler yürüttüklerini kaydetti. İngiltere, Japonya, Körfez İşbirliği Konseyi, Ukrayna, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret ve ekonomik iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bolat, Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandığını, İngiltere ile mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Kanada ile de Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine teknik düzeyde başlanması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, "Avrupa Birliği'ndeki yeni korumacılık dalgaları karşısında Türk sanayisi ve ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için çok yönlü, çok boyutlu ve bütün ülkeleri kapsayan yoğun diplomasi ve ticaret müzakerelerimiz sürdürülüyor. Bunları başta TOBB olmak üzere, özel sektör kuruluşlarımızla birlikte yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.