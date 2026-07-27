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Yangınlar kontrolden çıktı! AB’den Fransa ve İspanya’ya destek

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DHA Giriş Tarihi:

Yangınlar kontrolden çıktı! AB’den Fransa ve İspanya’ya destek

Fransa ve İspanya’da 300 binden fazla kişinin tahliyesine yol açan orman yangınları için Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması devreye girdi.

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Foto - Yangınlar kontrolden çıktı! AB’den Fransa ve İspanya’ya destek

Fransa ve İspanya’da yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınlarına karşı Avrupa Birliği harekete geçti.

#2
Foto - Yangınlar kontrolden çıktı! AB’den Fransa ve İspanya’ya destek

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Fransa ile İspanya'da devam eden orman yangınlarının Avrupa'daki en büyük tahliye operasyonlarından birine neden olduğu ve iki ülkede 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

#3
Foto - Yangınlar kontrolden çıktı! AB’den Fransa ve İspanya’ya destek

Açıklamada, Fransa'da, Çekya, Hırvatistan, Almanya, Portekiz, Slovakya, İsveç ile Türkiye'den 7 uçak ve 4 helikopter konuşlandırıldığı vurgulanarak, uçakların çoğunun rescEU yangın söndürme filosunun bir parçası olduğu ifade edildi.

#4
Foto - Yangınlar kontrolden çıktı! AB’den Fransa ve İspanya’ya destek

Bir ülkenin AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım talebinde bulunması halinde talebin mekanizmaya katılan 37 ülkeye iletildiğine dikkat çekilen açıklamada, katılımcı ülkelerin imkanları doğrultusunda uçak, helikopter, itfaiye ekibi, ekipman veya uzman desteği sunduğu, AB Komisyonu'nun ise bu desteğin koordinasyonunu sağladığı ve finansmanına katkıda bulunduğu aktarıldı.

#5
Foto - Yangınlar kontrolden çıktı! AB’den Fransa ve İspanya’ya destek

Yetkililer, Fransa'da yıl başından itibaren 98 bin hektardan fazla alanın yandığını, Gironde, Landes ve Var vilayetlerindeki yangınların henüz kontrol altına alınamadığını kaydetti. İspanya'nın Avila bölgesindeki orman yangınından etkilenen yerleşim yerlerinde de tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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