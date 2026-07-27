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Putin'den Avrupa'nın uykusunu kaçıracak askeri hamle

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AA Giriş Tarihi:

Putin'den Avrupa'nın uykusunu kaçıracak askeri hamle

Dünyanın en güçlü liderleri arasında gösterilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordudaki personel sayısını 2 milyon 426 bin 130'a çıkardı.

#1
Foto - Putin'den Avrupa'nın uykusunu kaçıracak askeri hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 426 bin 130'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 535 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 426 bin 130 olarak belirlendi.

#2
Foto - Putin'den Avrupa'nın uykusunu kaçıracak askeri hamle

Söz konusu karar, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek. Böylece 25 bini asker olmak üzere Rus ordusundaki personel sayısı toplam 27 bin kişi arttı.

#3
Foto - Putin'den Avrupa'nın uykusunu kaçıracak askeri hamle

Putin, Haziran 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 510 bini asker olmak üzere 2 milyon 399 bin 130’a çıkarmıştı. Geçen yılın sonunda Putin, Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin savaştığını bildirmişti.

#4
Foto - Putin'den Avrupa'nın uykusunu kaçıracak askeri hamle

Rus ordusunda, Ukrayna'da savaşmak üzere ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler de görev yapıyor.

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