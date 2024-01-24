Yeni Türkiye raporu! BIST 100 tahminlerini duyurdular

Raporda, yüksek reel faiz oranının yerli yatırımcıları pay piyasalarından sabit getirili varlıklara ve TL mevduata yöneltebileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca yerel seçimlere ve mevcut politika setinin enflasyonu kontrol altına alma konusundaki etkinliğine ilişkin belirsizlikler, yılın ilk aylarında öngörülebilirliği azaltabilecektir. Ancak yıl ilerledikçe, enflasyonla mücadele programının başarısına ilişkin göstergeler ve enflasyonun düşürülmesine yönelik daha net bir patikanın ortaya çıkması ve makroekonomik cephede daha yüksek öngörülebilirlik, hisse senetlerine daha güçlü yabancı girişlerini çekebilir. Ayrıca, bu dönemde gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirimleri ve derecelendirme kuruluşlarının olası not artırımları yatırımcıların risk iştahını artırarak yabancı girişlerini daha da destekleyebilir. Yurt dışı swap piyasasının açılması ve hisse senetleri için açığa satış yasağının kaldırılması da yabancı yatırımcılar açısından önemli faktörler olarak ortaya çıkmakta, piyasaya katılım ve likidite için ek yollar sunmaktadır."