Yeni Türkiye raporu! BIST 100 tahminlerini duyurdular

BIST 100 HEDEFİ YÜZDE 43 ARTIŞLA 11.425 PUAN BIST100'ün şu anda Fiyat/Kazanç (F/K) oranı bazında gelişmekte olan piyasalara kıyasla yüzde 61 iskontolu işlem gördüğü belirtilen raporda, şunlar aktarıldı: "Yeni fiyat hedeflerimizi eklediğimizde, önümüzdeki 12 ay için endeks hedefimiz 11.425'e ulaşıyor ve bu da yüzde 43 yukarı yönlü bir artış anlamına geliyor. Bu raporda, en güncel makro varsayımlarımızı modellerimize dahil ediyoruz. Vakıfbank'ı TUT'tan AL'a yükseltiyoruz. Coca-Cola İçecek'i model portföyümüzden çıkarırken Yapı Kredi ve Şok Marketler'i ekliyoruz. Turkcell, Türkiye Sigorta, MLP Sağlık, Sabancı Holding, Ülker, Yapı Kredi ve Şok Marketler model portföyümüzü oluşturuyor."