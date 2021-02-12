Yeni transferler için imza töreni

Ağaoğlu, futbol ekonomisinin bir çıkmaz içerisinde bulunduğunu, bundan kurtulabilmek için futbolcu yetiştirerek satmanın önemli bir konu olduğunu ifade etti. Berat Ayberk Özdemir ve Anastasios Bakasetas için bonservis ücreti ödediklerini anımsatan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Belki de yönetim süremiz içerisinde en fazla bonservis bedeli ödediğimiz bir dönemi yaşadık. 5,5-6 milyon avro gibi Trabzonspor için çok önemli bonservis bedeli ödedik. Fakat şundan adımız kadar eminiz ki bu oyuncular ödemiş olduğumuz miktarın çok üzerinde değer ifade eden oyuncular. Bonservis parası ödemek her zaman benim canımı acıtır, hiç hoşuma gitmeyen bir şeydir. Ama oyuncularımız, ödemiş olduğumuz bonservis bedelinden çok daha değerli. En önemli şey ise biz 5,5 milyon avroyu Türk futbol endüstrisi içerisinde tuttuk. Bu para dışarıya gitmedi, bu para Gençlerbirliği ve Alanyaspor'a gitti. Gençlerbirliği futbolcu yetiştirdiği, Alanyaspor ise geliştirdiği için para kazandı. Para, ülke sınırları içerisinde kaldı. Bu kadar yüksek bedeli ödedikten sonra yönetim olarak içimizi rahatlatan detay bu aslında." Ahmet Ağaoğlu, kadroda yer alan bütün futbolcuların kulübün en önemli değerleri ve varlıkları olduğuna işaret ederek, "Bunun ötesinde bizim de en değerlilerimizdir. Milliyeti, yaşı ne olursa olsun. Ailelerinin bizlere emanetleridir hepsi. Dolayısıyla yeri, zamanı gelir ki kendi ailelerimizin üzerinde tutarız. Trabzonspor Kulübü, büyük ve özel bir ailedir. Bütün oyuncularımızı evlatlarımız gibi görür, kendi ailemize gösterdiğimiz özeni futbolcularımıza gösteririz. Eminim ki bu sözlerimden herkes bir şeyler çıkarmış ve anlamıştır. Bunun da bütün camiamız tarafımızdan kabul edilmesi en büyük temennimizdir." değerlendirmesinde bulundu.