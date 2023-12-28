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Spor
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Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

2023-12-28 08:55:04
Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarına başladı. Ara transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen Cimbom, sol bek için arayışlarını sürdürüyor. Uzun süredir sol bek sıkıntısı yaşayan Galatasaray, yeni Sacha Boey'ini buldu. İşte Aslan'ın yeni sol beki ve tüm detaylar....

#1
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarına başladı.

#3
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ara transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen Cimbom, sol bek için arayışlarını sürdürüyor.

#4
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Uzun süredir sol bek sıkıntısı yaşayan Galatasaray, yeni Sacha Boey'ini buldu. İşte Aslan'ın yeni sol beki ve tüm detaylar....

#5
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

ANGELINO ARTIK KADRO DIŞI

#6
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 19 kez formasını giydiği Galatasaray'da artık kadro dışı.

#7
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na götürülmeyen İspanyol sol beke, Süper Kupa öncesinde bir hafta izin verildi.

#8
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Kulüp aramaya başlayan Angelino, Ajax başta olmak üzere gelen teklifleri değerlendiriyor.

#9
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Oyuncuya sezonun ikinci yarısında ödeyeceği 1 milyon 150 bin Euro ücretten tasarruf etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Angelino ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor.

#10
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Angelino ile yollarını ayıracak olan G.Saray, sol bek takviyesi için de sağ beki Sacha Boey gibi genç ve gelecek vadeden isimlerin peşinde.

#11
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Bu doğrultuda Aslan, listenin ilk sırasına Nuno Tavares'i yazdı.

#12
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Bonservisi Arsenal'de olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon başında Nottingham Forest'a kiralanmıştı.

#13
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Premier Lig ekibinde sadece 3 maçta süre aldıktan sonra hiç oynama fırsatı bulamayan genç solak, sarı-kırmızılıların takibine girdi.

#14
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ocak ayında hem Nottingham Forest hem de Arsenal'i ikna etmeye çalışacak yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü zorlayacak.

#15
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Yeşil Burun Adaları asıllı Tavares; Benfica, Marsilya, Arsenal gibi dev kulüplerde oynadığı 138 karşılaşmada 8 gol- 9 asist gerçekleştirdi.

#16
Foto - Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Sabah'a göre; Portekiz U-21 Milli Takımı'na yükselen 2000 doğumlu bek, 16 müsabakada ağları 1 kez sarstı.

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