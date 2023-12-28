Yeni Sacha Boey geliyor... Galatasaray'dan sol bek kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarına başladı. Ara transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen Cimbom, sol bek için arayışlarını sürdürüyor. Uzun süredir sol bek sıkıntısı yaşayan Galatasaray, yeni Sacha Boey'ini buldu. İşte Aslan'ın yeni sol beki ve tüm detaylar....