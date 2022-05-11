2022-05-11 10:43:05 Yeni pasaportlardaki detay Yunan'ı çıldırttı
Türkiye'nin yerli üretim e-Pasaport'u tanıtıldı.
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Türkiye'nin yerli üretim e-Pasaport'u tanıtıldı.
Yeni düzenlemeyle birlikte pasaportun orta sayfasında Ayasofya Camii'nin fotoğrafı yer alacak.
"Türkiye'nin en büyük meydan okuması" Yunanistan basını, Ayasofya'nın pasaportlarda kendine yer bulacak olmasına geniş yer ayırdı.
Skai televizyonu, gelişmeyi, "Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak" şeklindeki başlıkla okurlarına aktardı. "Tam ortasında Ayasofya Camii bulunuyor" Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili "Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor." ifadelerine dikkat çekildi.
"Camiye dönüştürülen Ayasofya'nın görüntüsü yer alacak" Aynı haberde, "Türkiye'de yeni pasaportların ağustos ayında çıkarılması bekleniyor. Belgenin sayfalarında iki yıl önce camiye dönüştürülen Ayasofya'nın görüntüsü yer alacak." ifadelerine yer verildi. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Atina yönetiminin yanı sıra uluslararası örgütlerin tepkisini çektiği kaydedildi.
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