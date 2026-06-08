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Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü Her evde bulunuyor! Tehlikenin arkasında İsrail var Tasarruf dönemi başlıyor! Dev yurtta elektrik maliyeti bu sistemle düşecek Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yaralı sürücü kendini dışarı zor attı! Kiraz ve serinletici karpuz: Yaz meyvelerinin etkisi... Öyle bir iyi geliyor ki... Bulaşık makinesine elma sirkesi zarar verir mi? Tek başına demir içermez... Sakın bu hatayı yapmayın Bakan Yumaklı'dan 'güvenilir gıda' çağrısı: Türkiye, 'Safe2Eat' kampanyasına katılacak Kula'da feci kaza! Otomobilin altında kalan 18 yaşındaki Sinan yaşam mücadelesi veriyor!
Dünya
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Yeniakit Publisher
Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Basra Körfezi'ndeki gerilimin son bulması beklenirken bölgede işler bir kez daha karıştı.

#1
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz’de İsrail’e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Kısa açıklama, bölgedeki askeri gerilimin yeni bir boyuta taşındığı yorumlarına neden oldu.

#2
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

İran, hava sahasına yönelik yeni bir ihlal iddiasını kamuoyuna duyurdu. İran devlet televizyonunda yer alan haberde, İsrail’e ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının Tebriz semalarında düşürüldüğü bildirildi.

#3
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

Açıklamada, olayın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan Tebriz’de meydana geldiği belirtildi.

#4
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

Haberde, “İsrail’e ait bir insansız hava aracı Tebriz semalarında düşürüldü” ifadesine yer verildi.

#5
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

İran tarafı, söz konusu İHA’nın nasıl düşürüldüğüne, hangi bölgede etkisiz hale getirildiğine ya da olayın ardından bölgede ne tür güvenlik önlemleri alındığına ilişkin ayrıntı vermedi.

#6
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

Bu nedenle olayın teknik boyutu, aracın tipi ve hedefinin ne olduğuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Kısa ve sınırlı açıklama, dikkatleri önümüzdeki saatlerde yapılabilecek yeni resmi duyurulara çevirdi.

#7
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

Tebriz’in adının bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme gelmesi, İran’ın kuzeybatısındaki güvenlik hassasiyetini de öne çıkardı. Bölge, hem stratejik konumu hem de askeri hareketlilik açısından dikkatle izlenen merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

#8
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

İsrail’e ait olduğu belirtilen bir hava aracının bu bölgede düşürüldüğünün duyurulması, İran-İsrail hattındaki gerilimin yalnızca söylem düzeyinde kalmadığını gösteren yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

#9
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

Son açıklama, Orta Doğu’da zaten yüksek seyreden askeri gerilim atmosferinde geldi.

#10
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

İran’ın hava sahası, savunma refleksi ve karşı tarafın keşif ya da saldırı kapasitesine ilişkin tartışmalar yeniden alevlenirken, Tebriz üzerinden gelen bu haber bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

#11
Foto - Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü

Gözler şimdi hem Tahran’dan hem de İsrail cephesinden gelecek olası yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.

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