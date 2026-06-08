Barış gelecek derken işler terse döndü! Tebriz semalarında düşürüldü
Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Basra Körfezi'ndeki gerilimin son bulması beklenirken bölgede işler bir kez daha karıştı.
Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Basra Körfezi'ndeki gerilimin son bulması beklenirken bölgede işler bir kez daha karıştı.
İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz’de İsrail’e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Kısa açıklama, bölgedeki askeri gerilimin yeni bir boyuta taşındığı yorumlarına neden oldu.
İran, hava sahasına yönelik yeni bir ihlal iddiasını kamuoyuna duyurdu. İran devlet televizyonunda yer alan haberde, İsrail’e ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının Tebriz semalarında düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, olayın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan Tebriz’de meydana geldiği belirtildi.
Haberde, “İsrail’e ait bir insansız hava aracı Tebriz semalarında düşürüldü” ifadesine yer verildi.
İran tarafı, söz konusu İHA’nın nasıl düşürüldüğüne, hangi bölgede etkisiz hale getirildiğine ya da olayın ardından bölgede ne tür güvenlik önlemleri alındığına ilişkin ayrıntı vermedi.
Bu nedenle olayın teknik boyutu, aracın tipi ve hedefinin ne olduğuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Kısa ve sınırlı açıklama, dikkatleri önümüzdeki saatlerde yapılabilecek yeni resmi duyurulara çevirdi.
Tebriz’in adının bu gelişmeyle birlikte yeniden gündeme gelmesi, İran’ın kuzeybatısındaki güvenlik hassasiyetini de öne çıkardı. Bölge, hem stratejik konumu hem de askeri hareketlilik açısından dikkatle izlenen merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.
İsrail’e ait olduğu belirtilen bir hava aracının bu bölgede düşürüldüğünün duyurulması, İran-İsrail hattındaki gerilimin yalnızca söylem düzeyinde kalmadığını gösteren yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.
Son açıklama, Orta Doğu’da zaten yüksek seyreden askeri gerilim atmosferinde geldi.
İran’ın hava sahası, savunma refleksi ve karşı tarafın keşif ya da saldırı kapasitesine ilişkin tartışmalar yeniden alevlenirken, Tebriz üzerinden gelen bu haber bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.
Gözler şimdi hem Tahran’dan hem de İsrail cephesinden gelecek olası yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.
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