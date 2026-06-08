Her evde bulunuyor! Tehlikenin arkasında İsrail var

Uzmanlara göre mesele yalnızca kullanıcı verilerinin işlenmesiyle sınırlı değil. Eğer bir cihazın IP adresi yoğun veri çekme operasyonlarında kullanılırsa, bu IP adresi bazı sistemler tarafından şüpheli trafik kaynağı olarak işaretlenebilir. Bu da uzun vadede kara listeye girme, bazı internet servisleri tarafından kısıtlama görme ya da ağ üzerinde olağandışı risk profili oluşması gibi sonuçlar doğurabilir. Başka bir ifadeyle, kullanıcı yalnızca televizyon izlediğini düşünürken, cihazı arka planda çok daha farklı bir işlev üstleniyor olabilir.