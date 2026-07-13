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Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...

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Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...

Medya sektörünün uzun süredir eksikliğini hissettiği, tamamen sahada ter döken, kalemini ve kamerasını halkın haber alma hakkına adayan isimleri tek bir çatı altında toplayacak o dev adım atıldı. Türk basınında adeta "bir boşluk dolduruldu" ve doğrudan sektörün kalbinden gelen isimlerin iradesiyle ‘’Basın Emekçileri Derneği’’ resmen kuruldu. Medya sektörünün içinden geçtiği sancılı süreçte, mesleğin onurunu, ilkelerini ve basın çalışanlarının haklarını savunmak amacıyla güçlü bir adım atıldı. Sektörün deneyimli isimleri, güçlerini ve birikimlerini birleştirerek Basın Emekçileri Derneği’ni resmen kurdu.

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Foto - Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...

Farklı medya gruplarında, gazetelerde, televizyonlarda ve dijital mecralarda gece gündüz demeden çalışan basın emekçileri, mesleğin yıpranan itibarını geri kazandırmak, hak kayıplarının önüne geçmek ve sektördeki kirlilikle topyekün mücadele etmek için tek bir yürek oldu.

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Foto - Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...

Derneğin yönetim kademesi, mesleğin içinden gelen, sektörü ve sorunları çok iyi bilen tecrübeli isimlerden oluşturuldu. Basın Emekçileri Derneği’nin Başkanlık koltuğuna Tolga Özlü otururken, Başkan Yardımcılığı ve Dernek Sözcülüğü görevini Türk basınının güçlü kalemi Emin Pazarcı üstlendi. Derneğin mali yapısı Bekir Gündoğan’a (Sayman), idari koordinasyonu ve sekretaryası ise Beyazıt Cebeci’ye (Sekreter) emanet edildi. BAŞKAN TOLGA ÖZLÜ'DEN SARSICI MANİFESTO: "HABERİN NAMUSUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ!" Derneğin kuruluşunu tarihi değerde bir manifesto ile ilan eden Basın Emekçileri Derneği Başkanı Tolga Özlü, yayınladığı "Kuruluş Bildirgesi" ile adeta medyadaki ezberleri bozdu. Gazeteciliğin bir ticari faaliyet, basın mensuplarının da birer "tüccar" olmadığının sert bir dille aktarıldığı açıklamada, Özlü şu ifadelere yer verdi:

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Foto - Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...

"Her sabah Güneş yeniden doğar. Her yeni gün taze bir başlangıçtır. Basın mensuplarının görevi ise, her yeni günün getirdiği gelişmeleri halka duyurmak, olaylar konusunda bilgi sahibi yapmaktır. Objektif ve çarpıtmadan! Haber kutsaldır. Gazeteci de habere bir cerrah hassasiyeti ile yaklaşmak zorundadır. Ameliyata girmiş doktor misali hata yapma lüksü yoktur. Aynı hassasiyeti göstermek zorundadır. Bizler bu anlayış ve ilke ile yola çıkıyoruz. Son günlerde alabildiğine zedelenen haberin namusuna sahip çıkmaya söz veriyoruz. Yorum ise hürdür. Gazeteci, yazar ve televizyon yorumcusu, üzerinde hiçbir baskı olmadan, olayları yorumlayabilmeli, fikirlerini rahatça paylaşabilmelidir. Üzerindeki tek baskı Basın Etiği ve Basın Meslek İlkeleri olmalıdır. Bu denge korunabilirse, Basın Hürriyeti, insanların haber alma hakkı ve toplumsal huzur sağlanabilir. Bu konuda net ve kararlıyız."

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Foto - Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...

Başkan Tolga Özlü, son dönemde medya dünyasını sarsan yanlış ve rahatsız edici örneklere karşı açtıkları savaşı vurgulayarak, mesleği kendi çıkarlarına alet eden her türlü yapıya karşı şu sözlerle meydan okudu: "Bizler, basın kuruluşlarının birer ticarethane ve basın mensuplarının da tüccar olmadığını düşünen meslek çalışanlarıyız. Herkes gibi bizler de son dönemde gelişen yanlış, rahatsız edici ve üzücü bazı kötü örneklerden son derece rahatsızız. Bunlarla ve kirlilikle mücadele edilmesi gerektiği konusunda bir irade ortaya koyuyoruz. Hangi şart altında olursa olsun ve kim yaparsa yapsın, mesleğimizin çeşitli şekillerde zedelenmesine kesinlikle karşıyız. Adımız Basın Emekçileri Derneği. Doğal olarak en büyük mücadele alanımız, basın emekçilerinin hak ve hukukunu korumak olacak. Bu konuda tavizsiz davranacak, gerekli her türlü mücadeleyi vereceğiz. Yıllar önce var olan ve giderek terk edilen dayanışma ruhunu yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Onun veya bunun değil, biz basın çalışanlarının sesi olacağız. Onu veya bunu değil, hakkı, hukuku ve doğruyu savunacağız. Elbette bu toplumun yüzlerce yıldır oluşturduğu kültür ve değerlere de saygılı hareket edeceğiz.

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Foto - Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...

Bu amaç ve kararlılıkla yola çıktık... Hedefimiz, basın mesleğinin saygınlığını korumak, güvenilirliğini artırmak, basın çalışanlarını da her türlü haksızlığa karşı korumak ve desteklemektir. Bu yönde önemli projelerimiz ve adımlarımız olacak. Allah utandırmasın." DUAYEN İSİMLER BİR ARAYA GELDİ Basın Emekçileri Derneği, hem dinamik yönetim kadrosuyla hem de Türk medyasının sembol isimlerini bir araya getiren Onur Kurulu ile gücüne güç kattı. İşte o isimler: YÖNETİM KURULU (ASIL): Tolga Özlü (Başkan), Emin Pazarcı (Başkan Yardımcısı ve Sözcü), Hasan Öymez, Zekeriya Say, Fatih Selek, Beyazıt Cebeci (Sekreter), Bekir Gündoğan (Sayman). YÖNETİM KURULU (YEDEK): Yakup Bulut, Osman Bekar, Talat Doğmuş, Muhammed Sena Volkan, Fırat Yurdakul, Harun Urgancı, Muhammed Kutlu. DENETİM KURULU (ASIL/YEDEK): Fazlı Şahan, Yavuz Selim Ayaz, Aykut Gürel / Murat Yılmaz, Ayhan Babayiğit, Zeynel Kahtavi Boğan. ONUR KURULU (Mesleğin Duayenleri): Cengiz Er, Hakkı Öcal, Melik Yiğitel, Erdal Güven, Serdar Demirhan, Zihni Oğuz Akın, Bahtiyar Ersoy, Erkan Tan, Ardan Zentürk. Yıllardır basında biriken sorunlara merhem olmak, dayanışma ruhunu yeniden ayağa kaldırmak ve "haberin namusunu" korumak için yola çıkan Basın Emekçileri Derneği, attığı bu ilk adımla medyadaki taşları yerinden oynatacağının sinyalini net bir şekilde verdi. Sektörde büyük heyecan yaratan derneğin, önümüzdeki günlerde açıklayacağı projeler şimdiden merakla bekleniyor.

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Yorumlar

ali

hayırlı uğurlu olsun inşallah
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