Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...
Medya sektörünün uzun süredir eksikliğini hissettiği, tamamen sahada ter döken, kalemini ve kamerasını halkın haber alma hakkına adayan isimleri tek bir çatı altında toplayacak o dev adım atıldı. Türk basınında adeta "bir boşluk dolduruldu" ve doğrudan sektörün kalbinden gelen isimlerin iradesiyle ‘’Basın Emekçileri Derneği’’ resmen kuruldu. Medya sektörünün içinden geçtiği sancılı süreçte, mesleğin onurunu, ilkelerini ve basın çalışanlarının haklarını savunmak amacıyla güçlü bir adım atıldı. Sektörün deneyimli isimleri, güçlerini ve birikimlerini birleştirerek Basın Emekçileri Derneği’ni resmen kurdu.