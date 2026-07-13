Gerçek basın emekçileri tarafından 'Basın Emekçileri Derneği' kuruldu: Haberin namusuna sahip çıkacağız...

Başkan Tolga Özlü, son dönemde medya dünyasını sarsan yanlış ve rahatsız edici örneklere karşı açtıkları savaşı vurgulayarak, mesleği kendi çıkarlarına alet eden her türlü yapıya karşı şu sözlerle meydan okudu: "Bizler, basın kuruluşlarının birer ticarethane ve basın mensuplarının da tüccar olmadığını düşünen meslek çalışanlarıyız. Herkes gibi bizler de son dönemde gelişen yanlış, rahatsız edici ve üzücü bazı kötü örneklerden son derece rahatsızız. Bunlarla ve kirlilikle mücadele edilmesi gerektiği konusunda bir irade ortaya koyuyoruz. Hangi şart altında olursa olsun ve kim yaparsa yapsın, mesleğimizin çeşitli şekillerde zedelenmesine kesinlikle karşıyız. Adımız Basın Emekçileri Derneği. Doğal olarak en büyük mücadele alanımız, basın emekçilerinin hak ve hukukunu korumak olacak. Bu konuda tavizsiz davranacak, gerekli her türlü mücadeleyi vereceğiz. Yıllar önce var olan ve giderek terk edilen dayanışma ruhunu yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Onun veya bunun değil, biz basın çalışanlarının sesi olacağız. Onu veya bunu değil, hakkı, hukuku ve doğruyu savunacağız. Elbette bu toplumun yüzlerce yıldır oluşturduğu kültür ve değerlere de saygılı hareket edeceğiz.