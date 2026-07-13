Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Atışma, iki şirketin de halka arz sürecinde olduğu kritik bir döneme denk geliyor. X platformunu, xAI laboratuvarını ve Starlink internet servisini bünyesinde barındıran SpaceX, kısa süre önce 75 milyar dolarlık rekor bir halka arzı tamamladı, şirket bu süreçte uzaya veri merkezi taşıma ve gezegenler arası ulaşım gibi hedeflerini de öne çıkardı. OpenAI ise kendi halka arzı için gizlilik kaydıyla başvuruda bulundu.