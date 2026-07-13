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Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

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Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Apple'ın OpenAI'ye açtığı ticari sır davasının ardından Musk ile Altman arasındaki anlaşmazlık mahkeme salonundan sosyal medyaya döndü

#1
Foto - Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Apple'ın geçen hafta OpenAI'ye karşı açtığı ticari sır ihlali davasının ardından, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman, X üzerinden yeniden tartıştı.

#2
Foto - Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Musk ve Altman'ın 2015'te bir grup mühendis ve bilim insanıyla birlikte kar amacı gütmeyen bir yapay zeka araştırma laboratuvarı olarak kurduğu OpenAI, aradan geçen 11 yılda ikisi arasında süregelen bir çekişmenin de kaynağı haline geldi.

#3
Foto - Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Musk, 2018'de OpenAI'ye onlarca milyon dolar bağışta bulunduktan sonra şirketin yönetim kurulundan ayrılmıştı. Sonrasında Altman'ın şirketi "kar amacı güden, şeffaf olmayan bir bağlı kuruluşlar ağına" dönüştürme çabalarına itiraz ederek dava açmıştı. Bu yıl Kaliforniya'da görülen davada jüri, Musk'ın iddialarının zaman aşımına uğradığına hükmetmesine rağmen Musk kararı temyize götüreceğini duyurmuştu.

#4
Foto - Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

CNBC'de yer alan habere göre cuma günü Apple, OpenAI'yi iş görüşmeleri ve eski çalışanları kullanarak tüketici cihazlarına ilişkin donanım ticari sırlarını ele geçirmekle suçlayan bir dava açtı. Bu haberin ardından Musk, X'te Altman için nisan ayında da kullandığı "Scam Altman" (dolandırıcı Altman) ifadesini tekrarladı ve OpenAI'nin Apple'ın telefon teknolojisini de çaldığını öne sürdü.

#5
Foto - Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Altman ise bu eleştirilerin zamanlamasını, OpenAI'nin kısa süre önce duyurduğu yeni modelin piyasaya çıkışına bağladı. Altman, birçok kıyaslama testinin GPT-5.6 Sol'un dünyanın en iyi modeli olarak gösterdiğini belirterek kanıtının Musk'ın kendisine yeniden takıntılı hale gelmesi olduğunu belirtti.

#6
Foto - Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Tesla araçlarla ilgili paylaşım yapan bir X hesabı, Altman'ın Apple'dan çekindiğini öne sürdü, Altman buna da yanıt vererek Apple'dan korkmadığını ama şirkete büyük saygı duyduğunu ve şirketi "S-tier" (en üst düzey) bir şirket olarak nitelendirdiğini yazdı.

#7
Foto - Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Bunun üzerine X'in ürün başkanı Nikita Bier, Apple'ın sahip olduğu ticari sırların da oldukça etkileyici olduğunu belirtti. Musk ise bu paylaşıma gülme ifadesi taşıyan bir emojiyle karşılık verdi. Bir OpenAI sözcüsü, cuma günü CNBC'ye yaptığı açıklamada şirketin başka firmaların ticari sırlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

#8
Foto - Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Atışma, iki şirketin de halka arz sürecinde olduğu kritik bir döneme denk geliyor. X platformunu, xAI laboratuvarını ve Starlink internet servisini bünyesinde barındıran SpaceX, kısa süre önce 75 milyar dolarlık rekor bir halka arzı tamamladı, şirket bu süreçte uzaya veri merkezi taşıma ve gezegenler arası ulaşım gibi hedeflerini de öne çıkardı. OpenAI ise kendi halka arzı için gizlilik kaydıyla başvuruda bulundu.

#9
Foto - Elon Musk ile Altman sessizliğini bozdu: Apple davası sonrası yeniden X'te karşı karşıya geldi

Musk ile Altman arasındaki bu son tartışma, iki ismin arasındaki anlaşmazlığı mahkeme salonundan sosyal medyaya oradan da halka arz öncesi yatırımcı algısına kadar uzanan çok katmanlı bir rekabete dönüştürdü.

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