Yeni bir sistem geliştirdi! 13 kat üretim vaat ediyor

Akıncı, şöyle devam etti: "Su kültürü de bunlardan birisi ve değişik şekillerde yapılıyor su kültürleri. Yatay sistemlerde olabildiği gibi dikey sistemlerde de gerçekleştirilebiliyor. Yatay sistemlerde bitkiler düz bir zeminde herhangi bir ortam kullanılarak, yani su kültürü ortamı kullanılarak, kasa ve plastik küvetler gibi malzemeler kullanılarak yapılabiliyor. Ama yatay kültürde yer bakımında sıkıntılar yaşanabiliyor. Eğer alanınız darsa, kullandığınız alan bakımından sıkıntı çekiyorsanız o bitkileri yatay kültürde yerleştirebilmek için metrekare hesabı yaptığınızda birçok alan ihtiyaç duyuyor." diyen Akıncı, Dikey kültürlerin en büyük avantajı bitkileri bir sütun içerisinde dikine yerleştirerek hem alandan kazanmış hem de bitkilerimizi alan kaplayan sistemlere göre daha kontrollü ve daha imkânı bol bir şekilde, aşanı en randımanlı şekilde dikey su kültürlerini kullanmamız mümkün. Yatay kültürde örneğin bir metrekarelik alanda marul veya kıvırcık düşündüğümüzde 7'den 12'ye kadar bitki sığdırabilirken bizim geliştirdiğimiz dikey kültürde 144 sayısına kadar ulaşmamız mümkün. Yani en az 10, 12, 13 katına kadar daha fazla sayıda bitki elde etmek demektir."