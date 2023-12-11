Yemiyoruz ulan bu yalanları! Siz nasıl bir alçaksınız! Hâkim kültürün leş yancıları sizi

Adalet, insan hakları, terörizm, savaş, barış, erkek, kadın, merhamet, düşmanlık… Aklımıza gelen gelmeyen tüm kavramların patenti Batı düşünce dünyasına ait halihazırda. Onlar tanımlamış süreç içerisinde, onlar dönüştürmüş, onlar kullanmış ve tüm insanlığa da kullandırtmış. Bu süreçte Batı, kendi tanımladığı kavramları başkasına, ötekine tahakküm kurmak için de tepe tepe kullanmış. Bir yandan da “yemiyoruz ulan” deme cesareti ve kararlılığı gösteren çok az sayıda insan hariç tüm insanlığa ahlaki üstünlük ve gelişmişlik otoritesi de tesis etmiş.