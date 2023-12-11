2023-12-11 16:29:04 Yemiyoruz ulan bu yalanları! Siz nasıl bir alçaksınız! Hâkim kültürün leş yancıları sizi
İsmail Kılıçarslan, Batı’nın, kendi tanımladığı kavramları başkasına tahakküm kurmak için tepe tepe kullandığına vurgu yaptı. “Yemiyoruz ulan” deme cesareti ve kararlılığı gösteren çok az sayıda insan hariç, Batı’nın tüm insanlığa ahlaki üstünlük ve gelişmişlik otoritesi de tesis ettiğini belirten Kılıçarslan, “Hâkim kültürün yendiği toplumlara kendi kültürünü kabul ettirirken sattığı ahlaki üstünlük pozunun artık geçerli bir poz olmadığını Siyonistler ve hâkim kültürün leş yancıları, mesela Türkiye’deki ünlümsüler hariç bütün dünya anlamış durumda. Bu, büyük bir kırılma” dedi. Kılıçarslan, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: