2020-11-06 17:14:36 Yemekten sonra bunları sakın yapmayın
Yemek, insanın hayati ihtiyaçlarının başında gelir. İnsanın beslenmede yaptığı yanlışlar sağlığını olumsuz etkileyebileceği gibi yedikten sonra uygulamaya koyduğu bazı alışkanlıları da sağlığına ağır darbeler vuruyor. İşte, yemek yedikten sonra hayatımızın parçası haline getirdiğimiz O yanlışlar: Meyve Yemek Yemeğin hemen ardından çoğu insanın meyve yediği bilinir. Ancak yemeğin akabinde tüketilen meyve midede gaz oluşmasına ve şişkinliklere sebep olabilir. Uzmanlar meyve tüketiminin yemekten birkaç saat sonra gerçekleştirilmesinin sindirime kolaylık sağladığını vurguluyor.