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Sağlık
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Yemekten sonra bunları sakın yapmayın

2020-11-06 17:14:36
Yemekten sonra bunları sakın yapmayın

Yemek, insanın hayati ihtiyaçlarının başında gelir. İnsanın beslenmede yaptığı yanlışlar sağlığını olumsuz etkileyebileceği gibi yedikten sonra uygulamaya koyduğu bazı alışkanlıları da sağlığına ağır darbeler vuruyor. İşte, yemek yedikten sonra hayatımızın parçası haline getirdiğimiz O yanlışlar: Meyve Yemek Yemeğin hemen ardından çoğu insanın meyve yediği bilinir. Ancak yemeğin akabinde tüketilen meyve midede gaz oluşmasına ve şişkinliklere sebep olabilir. Uzmanlar meyve tüketiminin yemekten birkaç saat sonra gerçekleştirilmesinin sindirime kolaylık sağladığını vurguluyor.

#1
Foto - Çay İçmek Hemen hemen bütün insanların yaptığı bir yanlıştır. Birçoğumuz yemek faslı bitince ince belli bardaklara sarılıp çay keyfine başlarız. Yalnız yemeğin ardından yapılan bu eylem yediğiniz besinlerin sindirilmesine güçlük çıkarır ve vücudunuzun yediklerinizden yeterince fayda sağlayamamasına neden olur. Çayı yemekten bir saat sonra rahatça tüketebilirsiniz.

Çay İçmek Hemen hemen bütün insanların yaptığı bir yanlıştır. Birçoğumuz yemek faslı bitince ince belli bardaklara sarılıp çay keyfine başlarız. Yalnız yemeğin ardından yapılan bu eylem yediğiniz besinlerin sindirilmesine güçlük çıkarır ve vücudunuzun yediklerinizden yeterince fayda sağlayamamasına neden olur. Çayı yemekten bir saat sonra rahatça tüketebilirsiniz.

#2
Foto - Yürüyüş Yapmak İnsanların birçoğu da yediği yemeği eritme düşüncesine kapılarak yürüyüş yapmak ister. Bu yürüyüş yemekte aldığınız besinlerdeki maddelerin vücudunuz tarafından alınışını sınırlandırır. Bu yüzden yürüyüşü birkaç saat ileriye atmalısınız.

Yürüyüş Yapmak İnsanların birçoğu da yediği yemeği eritme düşüncesine kapılarak yürüyüş yapmak ister. Bu yürüyüş yemekte aldığınız besinlerdeki maddelerin vücudunuz tarafından alınışını sınırlandırır. Bu yüzden yürüyüşü birkaç saat ileriye atmalısınız.

#3
Foto - Yüzmek Şiş ve tok bir karınla yüzmek oldukça tehlikeli olabilir bu yüzden yüzmek için en az yarım saat beklemek gerekiyor. Yemek yendikten sonra sindirim işleminin gerçekleşebilmesi için kan akışı karına doğru oluyor ve eğer tok karnına yüzülürse bu karında ve vücutta kramplara yol açıyor.

Yüzmek Şiş ve tok bir karınla yüzmek oldukça tehlikeli olabilir bu yüzden yüzmek için en az yarım saat beklemek gerekiyor. Yemek yendikten sonra sindirim işleminin gerçekleşebilmesi için kan akışı karına doğru oluyor ve eğer tok karnına yüzülürse bu karında ve vücutta kramplara yol açıyor.

#4
Foto - Banyo Yapmak Yemeğin akabinde duş almak kan dolaşımını hızlandırarak kanın bacak ve karın bölgesinde artmasına sebep olur. Bu durum sindirim sistemini olumsuz etkilemektedir.

Banyo Yapmak Yemeğin akabinde duş almak kan dolaşımını hızlandırarak kanın bacak ve karın bölgesinde artmasına sebep olur. Bu durum sindirim sistemini olumsuz etkilemektedir.

#5
Foto - Uyumak İnsan uyuduğunda sindirim sistemi hayli yavaş çalışır. Ancak yemek yiyen bir insanın sindiriminin hızlı çalışması ve hazmı kolaylaştırması gerekmektedir. Yemekten sonra uyuma davranışı, bağırsak enfeksiyonu, çeşitli mide hastalıklarına ve aşırı kilolara neden olabilir.

Uyumak İnsan uyuduğunda sindirim sistemi hayli yavaş çalışır. Ancak yemek yiyen bir insanın sindiriminin hızlı çalışması ve hazmı kolaylaştırması gerekmektedir. Yemekten sonra uyuma davranışı, bağırsak enfeksiyonu, çeşitli mide hastalıklarına ve aşırı kilolara neden olabilir.

#6
Foto - Sigara İçmek Sigara kullanan kişiler genellikle güzel bir öğlen ya da akşam yemeğinin ardından hemen sigara içerler. Sigara, paketlerinin üzerinde de belirtiği gibi sağlığa son derece zararlı ve kansere yol açan 60’tan fazla tehlikeli madde içeriyor. Yemeğin hemen üstüne alınan nikotin ise bu etkileri daha da arttırıyor. Siz en iyisi sağlıklı bir yaşam için ne yemeklerden sonra ne de başka bir zaman sigara içmeyin.

Sigara İçmek Sigara kullanan kişiler genellikle güzel bir öğlen ya da akşam yemeğinin ardından hemen sigara içerler. Sigara, paketlerinin üzerinde de belirtiği gibi sağlığa son derece zararlı ve kansere yol açan 60’tan fazla tehlikeli madde içeriyor. Yemeğin hemen üstüne alınan nikotin ise bu etkileri daha da arttırıyor. Siz en iyisi sağlıklı bir yaşam için ne yemeklerden sonra ne de başka bir zaman sigara içmeyin.

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