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Aktüel
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Yeğeninin silahlı saldırısına uğradı

2024-07-09 08:27:39
Yeğeninin silahlı saldırısına uğradı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, yeğeninin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

#1
Foto - Yeğeninin silahlı saldırısına uğradı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gündüz saatlerinde G.T. (49), ismi öğrenilemeyen yeğeniyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

#2
Foto - Yeğeninin silahlı saldırısına uğradı

Ailesiyle akşam saatlerinde parka gelen G.T., tartıştığı yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yeğeninin silahlı saldırısına uğradı

Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan G.T.’yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, amcasını vurup kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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