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Yediğimiz vucüdumuza zehrini saçan yiyecekler! Dünyanın en tehlikeli besinleri

2020-08-02 13:17:46
Yediğimiz vucüdumuza zehrini saçan yiyecekler! Dünyanın en tehlikeli besinleri

Besinler içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza çeşitli etkileri vardır. Fakat yeryüzünde her besin sağlık vermez. Hatta bazı besinler yetiştirildikleri koşullar ve farklo sebeplerden dolayı tehlike bir hal almaya başlar. Bunlar yenmesi tehlikeli besinler arasında girer. Bu besinler sağlığımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Peki yendiği anda vücuda zehir saçan besinler nelerdir? İşte sağlığımızı ciddi şekilde etkileyerek vücudumuza zehir saçan besinler...

#1
Foto - Balon balığı Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinenen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlanan bu balıkların, 5 türü bulunuyor. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Öte yandan eti zehirli olan bu balık, küçük ölçekli balıkçıları da ekonomik anlamda zarara uğratıyor.

Balon balığı Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinenen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlanan bu balıkların, 5 türü bulunuyor. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Öte yandan eti zehirli olan bu balık, küçük ölçekli balıkçıları da ekonomik anlamda zarara uğratıyor.

#2
Foto - Sannakji (canlı ahtapot) Bu yemek Güney Kore ve Japonya'da popülerdir. Tehlikeli kısmı, ahtapotun canlı olmasından kaynaklı emilim yapabilmesidir. Ahtapot kavrama gücüne sahipken yemeniz boğulma anlamında riskli olacaktır. Bu boğulma nedeniyle yılda yaklaşık 6 ölüm yaşanıyor.

Sannakji (canlı ahtapot) Bu yemek Güney Kore ve Japonya'da popülerdir. Tehlikeli kısmı, ahtapotun canlı olmasından kaynaklı emilim yapabilmesidir. Ahtapot kavrama gücüne sahipken yemeniz boğulma anlamında riskli olacaktır. Bu boğulma nedeniyle yılda yaklaşık 6 ölüm yaşanıyor.

#3
Foto - Ake Bu gizemli (ve garip görünümlü) meyve Jamaika kusma hastalığına neden olabilir, ki bu hiç eğlenceli değildir ve ölümcül olabilir. Bu egzotik yemeğin tadını çıkartabilmek için, Batı Afrika'ya özgü olan siyah tohumları çıkartıp olgunlaşmış olan bir Ake yemeniz gerekir. Bu şekilde, hastalığa neden olan toksinlerden kaçınmış olursunuz...

Ake Bu gizemli (ve garip görünümlü) meyve Jamaika kusma hastalığına neden olabilir, ki bu hiç eğlenceli değildir ve ölümcül olabilir. Bu egzotik yemeğin tadını çıkartabilmek için, Batı Afrika'ya özgü olan siyah tohumları çıkartıp olgunlaşmış olan bir Ake yemeniz gerekir. Bu şekilde, hastalığa neden olan toksinlerden kaçınmış olursunuz...

#4
Foto - Hákarl İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur. Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

Hákarl İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur. Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

#5
Foto - Pangıum edule (futbol meyvesi) Doğu Asya'ya özgü bu aromalı meyve, karmaşık ve uzun bir hazırlığa sahip. Ağacın yaprakları, tohumları ve diğer birçok kısmı, toksin prusik asitini kolayca veren yüksek oranda bir glukozid içerir. Tüketimden önce yıkama, kavurma, ıslatma gibi çeşitli yöntemler kullanılarak tohumlar çıkarılmalıdır. Tohum kaynatıldıktan veya kavrulduktan sonra yemek için güvenli hale gelecektir. Yapım aşaması kısaca; tohumları kabukları olmadan kaynattıktan sonra muz yaprakları, kül ve toprak ile birlikte kırk gün boyunca gömülü bırakılıyor. Bu futbol meyvesi, aslında mükemmel bir C vitamini ve demir kaynağı.

Pangıum edule (futbol meyvesi) Doğu Asya'ya özgü bu aromalı meyve, karmaşık ve uzun bir hazırlığa sahip. Ağacın yaprakları, tohumları ve diğer birçok kısmı, toksin prusik asitini kolayca veren yüksek oranda bir glukozid içerir. Tüketimden önce yıkama, kavurma, ıslatma gibi çeşitli yöntemler kullanılarak tohumlar çıkarılmalıdır. Tohum kaynatıldıktan veya kavrulduktan sonra yemek için güvenli hale gelecektir. Yapım aşaması kısaca; tohumları kabukları olmadan kaynattıktan sonra muz yaprakları, kül ve toprak ile birlikte kırk gün boyunca gömülü bırakılıyor. Bu futbol meyvesi, aslında mükemmel bir C vitamini ve demir kaynağı.

#6
Foto - Kirpi balığı Oldukça

Kirpi balığı Oldukça "tatlı" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir zehir içeriyor. Şefler bu yemeği hazırlarken oldukça dikkatli davranmalı ve balığın kötü organlarından kurtulmalıdır. Japon restoranlarında bu balığın hazırlanış aşaması için belirli eğitimler verilip denetleniyor.

#7
Foto - Mürver Bu meyveler oldukça lezzetli görünüyor. Ama kesinlikle kasvetli bir tarafları var. Yaprakları, tohumları ve dalları siyanür içeriyor. Bu nedenle bunları çıkarmanız ve sadece tamamen olgunlaşmış ve düzgün pişirilmiş mürverleri yemeniz gerekir. Aksi takdirde şiddetli ishal ve nöbetler gibi eğlenceli olmayan semptomlar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, müverlerin grip de dahil olmak üzere virüslerle savaşmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğu da söyleniyor

Mürver Bu meyveler oldukça lezzetli görünüyor. Ama kesinlikle kasvetli bir tarafları var. Yaprakları, tohumları ve dalları siyanür içeriyor. Bu nedenle bunları çıkarmanız ve sadece tamamen olgunlaşmış ve düzgün pişirilmiş mürverleri yemeniz gerekir. Aksi takdirde şiddetli ishal ve nöbetler gibi eğlenceli olmayan semptomlar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, müverlerin grip de dahil olmak üzere virüslerle savaşmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğu da söyleniyor

#8
Foto - Kaju Yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde zehir bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

Kaju Yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde zehir bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

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