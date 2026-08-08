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Ekonomi
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Tapu sahipleri dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kural tamamen değişti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tapu sahipleri dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kural tamamen değişti

Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren karar alınıyor. Tapu satışında, İlk ihalede yabancıya kapılar kapanacak, mirasçıların alımı sağlanmaya çalışılacak.

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Foto - Tapu sahipleri dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kural tamamen değişti

Yargı süreçlerini hızlandırmayı ve miras anlaşmazlıklarını daha adil bir zeminde çözmeyi hedefleyen yeni hukuki düzenlemeler yolda. Özellikle birden fazla kişiye intikal eden ev, arsa ve benzeri gayrimenkullerin elden çıkarılması sürecinde uygulanan ortaklığın giderilmesi davalarında ezber bozan bir sisteme geçilmeye hazırlanılıyor.

#2
Foto - Tapu sahipleri dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kural tamamen değişti

Hazırlık aşamasındaki yeni yasal düzenlemeyle birlikte, miras kalan taşınmazların satışında ilk aşamanın doğrudan genel katılıma açık olması uygulaması tarihe karışıyor. Yeni sistem, taşınmaz üzerinde halihazırda pay sahibi olan mirasçıları satış sürecinde en avantajlı konuma yerleştiriyor.

#3
Foto - Tapu sahipleri dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kural tamamen değişti

Bu doğrultuda, miras yoluyla geçen gayrimenkuller için düzenlenecek ilk açık artırmanın yalnızca malik statüsündeki mirasçılar arasında yapılması planlanıyor. Böylelikle ortak malların öncelikle aile içinde kalmasına imkan tanınırken, ortaklığın sonlandırılması aşamasında yaşanan pek çok krizin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

#4
Foto - Tapu sahipleri dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kural tamamen değişti

Mirasçıların kendi aralarında anlaşamaması veya taşınmazı satın almaya niyetli olmaması durumunda ise sürecin tıkanmaması için alternatif bir yol izlenecek. İlk açık artırmada maliklerden herhangi bir teklif gelmezse, satış işlemleri derhal ikinci aşamaya taşınacak.

#5
Foto - Tapu sahipleri dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kural tamamen değişti

Yalnızca bu ikinci ihale aşamasında açık artırma genel katılıma, yani dışarıdan alıcılara açılacak. Bu kademeli formül sayesinde hem mevcut hak sahiplerine ilk fırsat tanınmış olacak hem de sonuçsuz kalan durumlarda geniş bir alıcı kitlesi sürece dahil edilerek satışın tamamlanması güvence altına alınacak.

#6
Foto - Tapu sahipleri dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kural tamamen değişti

Planlanan düzenlemenin ihale güvenliğini ilgilendiren en çarpıcı başlıklarından birini ise satışa katılım şartlarına getirilen yeni kriterler oluşturuyor. Yeni dönemde, açık artırmaya iştirak etmek isteyenlerin taşınmaz için belirlenen muhammen bedelin yüzde 10'u oranında nakit teminat yatırması mecburi kılınıyor.

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Foto - Tapu sahipleri dikkat: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kural tamamen değişti

Nakit teminat şartıyla birlikte, ihaleyi sabote etmeye yönelik kötü niyetli girişimlerin ve satış sürecini uzatan çeşitli suistimallerin kesin olarak engellenmesi amaçlanıyor. Yeni sistem yasalaştığı takdirde, miras kalan mülklerin tasfiyesi baştan sona çok daha kontrollü, hızlı ve şeffaf bir işleyişe kavuşacak.

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Yorumlar

Yamuk

Bu yarğıya çok güvenme gerek 1984 den belli mahkememiz sonuçlanmadı müjde yaparsa büyük reis Erdoğan yapar
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