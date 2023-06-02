Yaz geldi kullananlar arttı! Aman dikkat gözlerinizi kaybedebilirsiniz

Hastaların estetik kaygıyla güneş gözlüğü kullanarak, işin sağlık boyutunu bazen ikinci plana atabildiğini söyleyen Dr. Balıca, "Onlar daha çok şekil, estetik kaygısıyla takıyorlar. Burada en önemli şey alınacak gözlüğün güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını bloke edebilecek nitelikte olması. Eğer gözlükçülerden orijinal güneş gözlükleri alınmazsa, eşantiyon merdiven altı üretilen gözlükler alınırsa yarardan çok zarara neden olmakta. Bunun da en büyük sebebi hastaların daha çok sağlıktan ziyade estetik kaygıyla bunu almaları. Onun için biz her yaş grubundan tüm hastalarımıza, özellikle de güneşe çok fazla maruz kalanlara gözlük bayilerinden orijinal güneş gözlükleri almalarını ve bu gözlüklerini özellikle de ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu olmasını istemelerini öneriyoruz” diye konuştu.