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Yaz geldi kullananlar arttı! Aman dikkat gözlerinizi kaybedebilirsiniz

2023-06-02 11:10:43
Yaz geldi kullananlar arttı! Aman dikkat gözlerinizi kaybedebilirsiniz

Uzmanından sağlık yerine estetik kaygıyla güneş gözlüğü alanlara uyarı geldi.

#1
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Op. Dr. Faruk Balıca, sahte güneş gözlüğünün göz hastalıklarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Yaz geldi kullananlar arttı! Aman dikkat gözlerinizi kaybedebilirsiniz

Yaz sıcakları ve tatil dönemine girilmesiyle gözleri korumak için güneş gözlükleri tercih ediliyor. Op. Dr. Faruk Balıca, güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlüklerinin sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açabildiğini söyledi. Siirt'in iklim şartları itibarıyla büyük miktarda güneş ışınlarına maruz kalan bir bölge olduğunu belirten Dr. Balıca, "Buradaki hastalarımızın çoğu da gün boyu dışarda ve güneş ışınlarına maruz kalmaktalar. Güneş ışınlarının gözle ilgili çeşitli zararlarını biliyoruz. Katarak gibi, göz arkasında sarı nokta hastalığı gibi, gözde et oluşumu gibi özellikle biliyoruz. Tüm yaş grubu hastalarımıza özellikle böyle yoğun güneş ışınlarına maruz kalınan dönemlerde güneş gözlüğü kullanmalarını öneriyoruz" dedi.

#3
Foto - Yaz geldi kullananlar arttı! Aman dikkat gözlerinizi kaybedebilirsiniz

Hastaların estetik kaygıyla güneş gözlüğü kullanarak, işin sağlık boyutunu bazen ikinci plana atabildiğini söyleyen Dr. Balıca, "Onlar daha çok şekil, estetik kaygısıyla takıyorlar. Burada en önemli şey alınacak gözlüğün güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını bloke edebilecek nitelikte olması. Eğer gözlükçülerden orijinal güneş gözlükleri alınmazsa, eşantiyon merdiven altı üretilen gözlükler alınırsa yarardan çok zarara neden olmakta. Bunun da en büyük sebebi hastaların daha çok sağlıktan ziyade estetik kaygıyla bunu almaları. Onun için biz her yaş grubundan tüm hastalarımıza, özellikle de güneşe çok fazla maruz kalanlara gözlük bayilerinden orijinal güneş gözlükleri almalarını ve bu gözlüklerini özellikle de ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu olmasını istemelerini öneriyoruz” diye konuştu.

#4
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Sadece karartılmış bir camın güneşteki zararlı ışınları önlemediğini ifade eden Dr. Balıca, "Normalde zararlı ışınlara direkt çıplak gözle baktığınız zaman gözümüzde refleks olarak göz bebeğimizde küçülme oluyor. Ama bu gözlükler sadece karartılmış camdan oluştukları için güneş ışınlarına yeterince maruz kalmadığı için gözde refleks olarak gözbebeğinde küçülme olmuyor. Ultraviyole blokajı da yapmadığı için normalde sadece ultraviyoleye baksa belki gözbebeği küçülecek, hastanın gözlerine daha az ışınların girmesi sağlanacak. Ama bu camlarda aksine daha maruz kalıyor. Gözlerini korumak isterken daha çok zarar verebiliyorlar. Özellikle hastalarımıza önerdiğimiz güneş gözlüğü kullanmaları ve mümkünse bunu da gözlük bayilerinden almaları, merdiven altı üretilen gözlüklerden uzak durmalarıdır” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Yaz geldi kullananlar arttı! Aman dikkat gözlerinizi kaybedebilirsiniz

Vatandaşların bilindik yerlerden gözlük almalarını tavsiye eden Uzman Optisyen Hüseyin Şen ise, bazı merdiven altı gözlüklerin körlüğe neden olabilecek kadar tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Merdiven altı sahte güneş gözlüklerinin kişinin gözüne ve göz hastalıklarına neden olduğunu aktaran Şen, "Satılan güneş gözlüklerinin Sağlık Bakanlığı onaylı mağazalardan optisyenlerden alınması gerekiyor. Sahte güneş gözlüklerinin güneşten gelen zararlı ışınları direkt olarak göze aldığını biliyoruz. O yüzden mağazalardan güneş gözlüğü almalarını öneriyoruz. Kaliteli ve markalı güneş gözlüklerini tercih etmelerini öneriyoruz” ifadelerinde bulundu.

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