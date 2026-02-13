  • İSTANBUL
Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor

Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran ve milletin sırtından servetler kazanan Koç Holding servet değerindeki araziyi sessiz sedasız satın aldı.

Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor

Koç Holding, son yıllarda sağlık ve madencilik sektörüne yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor.

Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor

Geçtiğimiz yıl Anatolia Hastanesi'nin yüzde 80'ini ve kök hücre şirketi Stembio'nun yüzde 65'ini satın alan Koç Holding, bir yandan da madencilik sektöründeki iştiraki olan Demir Export ile yeni bir yatırıma imza attı.

Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor

Gazeteci Olcay Aydilek, Demir Export'un Kayseri'de bulunan çinko-kurşun maden sahasının işletim hakkını 25 milyon dolara yakın bedel karşılığında devraldığını belirtti.

Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor

Farklı şehirlerdeki madencilik yatırımlarına devam eden Koç Grubu, bazı şehirlerdeki maden arazilerini ise elden çıkarmayı sürdürüyor.

Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor

Son olarak Ekim ayında Demir Export tarafından Balıkesir'deki altın madeni projesi ve lisans hakları, 18,5 milyon euro karşılığında CVK Maden'e satılmıştı.

Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor

Koç Holding'in madencilik sektöründe bir yandan altın gibi geleneksel araçlara olan yatırımını sürdürürken, bir yandan da nadir toprak elementleri gibi çeşitli metallere yönelmesi planlanıyor.

